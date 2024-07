Mitsubishi Electric: quando raffrescare l’aria è conveniente

I prodotti del marchio Mitsubishi Electric rappresentano un prezioso punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un condizionatore; questo brand, in effetti, mette a disposizione una grande varietà di unità, con proposte in grado di adattarsi alle caratteristiche di qualunque immobile, a prescindere dal budget che ci si può permettere di investire. Stiamo parlando di una marca leader conclamata nel settore della produzione e della vendita di dispositivi elettronici ed elettrici. I condizionatori Mitsubishi , in particolare, sono disponibili in un assortimento ampio e variegato, e sono il risultato della lunga esperienza accumulata nel corso degli anni da questa azienda.

Perché affidarsi a Mitsubishi Electric

Il marchio asiatico progetta e sviluppa modelli che sono concepiti per garantire gli standard più elevati dal punto di vista del comfort, all’insegna del massimo rispetto dell’ambiente. Alle spalle c’è una struttura organizzativa di livello elevato, come è lecito attendersi da una realtà leader nel proprio settore; anche i sistemi di climatizzazione più sofisticati risultano accessibili a tutti, anche in virtù di un’assistenza ottimale sia pre che post vendita. I climatizzatori di Mitsubishi Electric sono capaci di ricreare un comfort ottimale all’interno di qualunque abitazione. Sono due i più evidenti punti di forza che li caratterizzano: da un lato una notevole versatilità e dall’altro lato tecnologia di alto livello. È possibile utilizzarli, quindi, per assecondare qualunque necessità e climatizzare locali di qualunque tipo.

La tecnologia del silenzio

Il marchio ha sviluppato quella che si può definire a tutti gli effetti una tecnologia del silenzio, per mezzo della quale i suoi prodotti riescono ad assicurare un livello di comfort eccellente grazie ai livelli sonori più bassi sul mercato. In più sono stati individuati degli accorgimenti ad hoc al fine di rendere più semplice l’uso dei climatizzatori, agevolando anche la loro installazione, la loro gestione e la loro manutenzione. Quando si parla di Mitsubishi Electric non si può non fare riferimento alla sensibilità ecologica che caratterizza il suo modus operandi: un tratto peculiare di un’azienda che presta una costante attenzione all’ambiente e dunque al risparmio energetico. Tutte le tecnologie e tutti i dispositivi vantano standard di eccellenza.

I consumi

Mitsubishi Electric utilizza fra l’altro la tecnologia inverter, ma anche altre risorse tecniche ritenute all’avanguardia, come i sistemi di controllo PAM – acronimo che sta per Pulse Amplitude Modulation – e i motori a corrente continua, allo scopo di rendere i propri dispositivi sempre più efficienti. Come noto, temperature molto alte o, al contrario, molto basse possono determinare un dispendio di energia molto elevato, con i classici climatizzatori che di conseguenza richiedono dei costi di gestione piuttosto alti. Un inconveniente di questo tipo non si verifica con i prodotti di Mitsubishi Electric, che consentono di risparmiare oltre il 20% di energia. Per di più, è disponibile un meccanismo frame compliance esclusivo che consente al compressore Scroll DC Inverter di raggiungere gli standard più alti di efficienza, vista la sua capacità di minimizzare gli attriti ed evitare la fuoriuscita di refrigerante nel corso della fase di compressione. Visti i costi dell’energia, cercare di non sprecarla è senza dubbio importante.

Le emissioni acustiche

Come si è accennato in precedenza, uno dei tratti peculiari degli apparecchi di Mitsubishi Electric va individuato nella silenziosità; la presenza degli apparecchi è praticamente impossibile da avvertire, anche quando essi sono in funzione. Ciò, ovviamente, è sinonimo di comfort nel contesto domestico. Per tutti i modelli, il livello sonoro è pari a 19 decibel, e corrisponde al più basso sul mercato. E se è vero che la freschezza e la pulizia dell’aria sono molto importanti per garantire un ambiente salubre, ecco che tale obiettivo può essere conseguito con la tecnologia dei modelli di Mitsubishi Electric, capaci di rimuovere la polvere, gli allergeni, i virus e i batteri, quattro tipologie di inquinanti che contaminano l’aria.

La funzione del flusso d’aria diretto

Infine, vale la pena di citare la funzione del flusso di aria diretto, a cui si può ricorrere nel caso in cui si abbia la necessità di comfort istantaneo, per esempio quando si rientra a casa e fuori le temperature sono estreme. Invece, il flusso di aria indiretto è utile quando la velocità di ventilazione è significativa e si rivelerebbe fastidioso o inadeguato il flusso diretto.