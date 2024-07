Il giovane handbikerIl sanremese Paolo Francione 1° assoluto e di categoria in Friuli Venezia Giulia

Continua la favorevole stagione agonistica della Integrabili Handbike Team con un doppio appuntamento nel weekend 20-21 luglio in Friuli Venezia Giulia per due gare in linea.

Il giovane handbiker sanremese Paolo Francione ha preso parte sabato 20 luglio alla “Tre giorni Fiumane” classificandosi 1° assoluto e di categoria e domenica 21 luglio ha gareggiato al “2° Gran Premio Comune di Ronchis”, gara valida per la Coppa Italia di Società, piazzandosi in terza posizione assoluta e di categoria.

«A nome di tutto il direttivo della Polisportiva IntegrAbili, mi congratulo con Paolo per gli ottimi risultati ottenuti che sono frutto di un grande impegno e intensi allenamenti augurandogli tante altre soddisfazioni in campo agonistico» dice la Presidente Antonella Mamino.