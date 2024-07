Sanremo, il degrado del sottopasso di corso Imperatrice: si stacca anche una parte di intonaco

Per le tante persone che vi transitano, il sottopasso di corso Imperatrice non è il migliore spot turistico per la città di Sanremo. I tanti, troppi, murales catturano subito l'occhio, così come le frasi, alcune da censurare, impresse con l'inchiostro indelebile. A questo triste scenario, si aggiunge anche una parte di intonaco che si è staccato dal soffitto.

Come è possibile vedere dalle foto, tra svastiche (cancellate, o per meglio dire sbarrate da qualche cittadino con senso civico ma ancora ben visibili) e resti di intonaco per terra, il collegamento sicuro dal corso Imperatrice al lungomare non offre la parte migliore della città matuziana.