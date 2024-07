A Taggia debutta la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo

Debutta venerdi 19 luglio ad Arma di Taggia, in piazza Chierotti "...in paciügu eleturale", la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Nonostante l'improvvisa scomparsa di uno degli attori, la Compagnia ha deciso di mantenere gli impegni "per rispetto del pubblico e certi che anche l'amico Antonio avrebbe voluto così".



Tratta da "Il deputato di Bomgignac" di Alexandre Bisson (1848-1912), tradotta ed adattata da Anna Blangetti, la commedia è ambientata in una ricca villa della Sanremo del 1913, un perioodo in cui i fasti dell'antica nobiltà sono ancora vivi e i più "benstaghenti" possono condurre una piacevole vita, con serate mondane nei caffè e spettacoli al teatro Principe Amedeo. Tutti, tranne il Conte Amedeo Rebaudo, costretto dalla suocera ad una vita quasi monastica, finché l'arrivo di un amico e delle elezioni non offrono una imprevista scappatoia...



Personaggi ed interpreti

AMEDEO REBAUDO, Conte di Cenova, Lavina, Rezzo - Carlo Olivari

BERNARDO, amico e segretario del Conte - Fulvio Battistotti

ROGGERO DE CANIS, amico del Conte

CARLALBERTO DE VALLONIS, vicino del Conte - Carlo Busnelli

ADELE DI VILLATALLA, moglie del Conte - Lorena Moraldo

MARCHESA DI DOLCEDO, madre di Adele - Irene Mattioli

MATILDE, sorella di Adele - Luciana Carbonetto

PETRULINA, cameriera - Cristiana Brucoli



Regia di Sergio Giovannini





Inizio spettacolo ore 21, ingresso libero.



La commedia sarà replicata a:

- Riva Ligure lunedi 22 luglio ore 21

- Civezza domenica 28 luglio ore 21

- Camporosso martedi 6 agosto ore 21

- Baiardo venerdi 9 agosto ore 21

- Corte (Molini di Triora) sabato 17 agosto ore 21