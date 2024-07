Pini abbattuti in via Bigarella, il Comitato Spontaneo del Verde Bordighera: "Da evitare per rispettare la nidificazione"

"In questi giorni il comune di Bordighera ha fatto abbattere cinque pini in via Bigarella a Bordighera. L’intervento fa notizia in primis per la data, 16 e 17 luglio, visto che è periodo di nidificazione ma anche per essere l’ennesima cospicua sottrazione a uno dei polmoni verdi di Bordighera" - commenta il Comitato Spontaneo del Verde Bordighera riferendosi all'abbattimento degli alberi in via Bigarella.

"Naturalmente l’assessore competente ha fornito la giustificazione più definitiva: i pini erano pericolosi" - sottolinea - "Non possiamo né vogliamo contestare tale possibilità, né contestare che un buon tratto di via Bigarella abbia bisogno da diversi anni di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale deformati dalle radici dei pini ma tutto ciò si sapeva da almeno due anni: due dei pini erano stati classificati in classe D con prescrizione di abbattimento nella perizia agronomica del 26 settembre 2022 e della necessità della riasfaltatura di via Bigarella i giornali ne parlavano il 4 settembre 2022. Non c’è stato alcun aggiornamento per due anni, poi qualche settimana fa improvvisamente abbattimenti e lavori stradali sono diventati una tale emergenza da non poter tollerare un rinvio di poche settimane per rispettare il periodo di nidificazione".

"Nel chiedere questa forma di rispetto il Comitato Spontaneo del Verde Bordighera si associa all’ennesimo monito che la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) ha indirizzato il 10 luglio 2024 ai comuni italiani. Non è un capriccio, semplicemente ci ricorda che ci sono tempi e ritmi da rispettare per non interferire con la biologia degli ecosistemi intorno a noi; concetti da insegnare nelle scuole" - mette in risalto "Peraltro, il Regolamento del Verde di Bordighera approvato dal Consiglio Comunale nel marzo 2023 aveva incorporato le raccomandazioni della LIPU e indica che nel periodo 10 marzo - 31 luglio sono da evitare potature e abbattimenti per rispettare la nidificazione. Sarebbe bello se il regolamento fosse sullo schermo o sulla scrivania di chi negli uffici del Comune prende decisioni per il verde".

"Guardando al futuro, i cittadini dovrebbero sollecitare rispetto anche per la vita dei pini. Sono preziosi per tutte le ragioni che rendono preziosi i grandi alberi ma in più i Pinus Pinea come quelli della zona di via Bigarella sono tra le cinque specie più performanti nel sequestro di CO2 e abbattimento di polveri sottili (PM10) pericolose per la salute umana. La bella Jacaranda non può competere" - fa sapere - "Proprio per la preziosità dei pini nell’ambito urbano, agronomi lungimiranti quali Daniele Zanzi e Giovanni Morelli hanno studiato e sperimentato metodi per affrontare i problemi causati dalle radici superficiali ottenendo salvataggi su larga scala, come il viale dei pini a Lignano Sabbiadoro (Udine), a Toscolano Maderno sul Garda, in Viale Ceccarini a Riccione, e ad Abano Terme. Quindi, non si può continuare a ritenere l’abbattimento dei pini l’unica scelta possibile per risolvere i problemi di asfalti e marciapiedi. Attivandosi prima delle emergenze e chiedendo valutazioni a tecnici di comprovata esperienza si potrebbero forse salvare zone intere di verde per qualche decennio. Con i conseguenti benefici per la comunità, anche quelli per qualche decennio".