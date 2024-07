Con il mercato delle criptovalute in ripresa, i trader puntano sul nuovo progetto dedicato alle Olimpiadi

Negli ultimi giorni, il mercato delle criptovalute ha iniziato a riprendersi dopo la fase ribassista di inizio luglio.

Il Bitcoin è salito sopra i 65.000 dollari, trainando la maggior parte delle altcoin. Ethereum si è nuovamente avvicinata ai 3.500 dollari, mentre Solana ha superato i 160 dollari.

BNB si trova a circa 576 dollari, mentre le due meme coin principali Dogecoin e Shiba Inu, si trovano rispettivamente a 0,1247 dollari e 0,00001925 dollari.

In questo clima positivo, i nuovi token in presale potrebbero trovare terreno fertile. Nello specifico, The Meme Games, una meme coin dedicata alle Olimpiadi 2024, sta attirando i trader grazie alla gamificazione della presale e allo staking.

La meme coin delle Olimpiadi

Sebbene non ci sia alcuna collaborazione ufficiale con le Olimpiadi di Parigi 2024, The Meme Games si propone come meme coin dell’evento per il mercato delle criptovalute.

Il progetto ha raccolto più di 120.000 dollari in presale, con il token MGMES acquistabile a 0,009 dollari utilizzando ETH, USDT, BNB o carta di credito. I primi trader potranno approfittare di questo valore basso, prima dei vari aumenti previsti per le diverse fasi della raccolta fondi.

Inoltre, i MGMES acquistati in presale verranno messi in staking con un APY attuale superiore al 3700%. I guadagni dello staking verranno distribuiti al ritmo di 71,53 MGMES per blocco Ethereum nell’arco di 2 anni.

Una presale gamificata

La caratteristica più interessante di The Meme Games è la gamificazione della presale. I trader della presale potranno partecipare a una gara di 169 metri virtuale, selezionando uno tra 5 atleti ispirati ai personaggi delle meme coin più famose: Doge, Pepe, Dogwifhat, Brett e Turbo.

Una volta comprati i token, sarà possibile scommettere su uno di questi atleti. Se questo vincerà la gara, allora si otterrà bonus pari al 25% sugli MGMES acquistati in presale. Così facendo, The Meme Games vuole dare la possibilità ai trader di moltiplicare i loro guadagni in token.

Sarà possibile partecipare al gioco senza alcun limite, quindi anche se si perderà, si potrà scommettere nuovamente su un atleta diverso semplicemente comprando altri MGMES in presale.

Le possibilità di vittoria per i 5 atleti sono divise nel 20%, per rendere il gioco equo e trasparente, permettendo a tutti di accedere al bonus almeno una volta. I token vinti si potranno mettere in staking e prelevare al termine della presale.

Tokenomics e roadmap

The Meme Games ha una fornitura totale di 2.024.000.000 MGMES, un numero scelto per rappresentare l’anno di queste Olimpiadi. Di questi token, il 38% verrà usato per la presale, il 9,30% per il gioco e il 10% per lo staking.

Un ulteriore 17,70% verrà usato per i fondi del progetto, mentre il 10% verrà usato per la liquidità. Il team di sviluppo userà il 15% dell’offerta totale per il marketing.

La roadmap ufficiale del progetto è stata divisa in tre fasi. La prima fase è stata completata con il lancio della presale e la creazione dei profili social di The Meme Games. Il team ha fatto effettuare l’audit dello smart contract del token MGMES da SolidProof, come si può vedere dal sito ufficiale.

La seconda fase prevede una campagna di marketing a tappeto per far conoscere il progetto all’interno del mercato delle criptovalute. Sono previste anche collaborazioni per spingere il token prima del lancio sul mercato.

La terza fase della roadmap include il listing del token su DEX, CoinMarketCap e CoinGecko. I piani degli sviluppatori prevedono il rilascio di un ulteriore gioco basato sulle Paralimpiadi, anche se non si sa ancora se questo avrà le stesse meccaniche di gamificazione della presale, o sarà un gioco P2E a tutti gli effetti.

