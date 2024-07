Tris tricolore per la Canottieri Santo Stefano ai campionati italiani under 23

La Canottieri Santo Stefano al Mare ha ottenuto un tris tricolore durante i campionati italiani under23 svoltisi sul lago di Varese. Un altro fine settimana di successi che ha visto brillare Alice Ramella, una protagonista indiscussa della competizione. Dopo le vittorie nel titolo italiano Assoluto Senior e Pesi Leggeri, Alice ha conquistato il suo terzo tricolore stagionale dimostrando costanza e determinazione.

Nella gara del singolo femminile pesi leggeri, Alice ha dominato i 2000 metri tenendo dietro avversarie esperte come Melissa Schincariol (Canottieri Cernobbio) e Elena Sali (Canottieri Bissolati). La sua leadership è stata evidente fin dall'inizio, confermando ancora il suo ottimo stato di forma.

Non solo ha primeggiato nel singolo, ma ha anche preso parte alla gara del doppio insieme alla sua sorella Arianna, ancora under 19. Nonostante una lotta serrata per la terza posizione, hanno concluso al quarto posto dietro a squadre di alto livello come il Rowing Club Genovese ,(1°) , Canottieri Varese e Bissolati Cremona.

La giornata ha riservato una sorpresa positiva con la medaglia di bronzo conquistata da Roberto Gotz, atleta in prestito ai Canottieri Sampierdarenesi, nell'otto con. Un risultato inaspettato che ha arricchito ulteriormente il medagliere degli atleti di Santo Stefano al Mare.

Inoltre, Alice ha ricevuto la convocazione per il raduno selettivo in vista dei Campionati mondiali under23 a St. Catherine in Canada il prossimo mese di Agosto. Un'opportunità per mettersi ulteriormente alla prova e rappresentare al meglio l'Italia a livello internazionale.