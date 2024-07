I più grandi successi di Broadway, a Camporosso va in scena "Musical Celebration" (Foto)

I più grandi successi di Broadway si potranno ascoltare venerdì prossimo, il 19 luglio alle 21.15, presso l'Arena di Bigauda a Camporosso. Verrà, infatti, proposto e organizzato da Aceb-Associazione Culturale Eventi Benefici Aps in collaborazione con il Comune: "Musical Celebration".

Il gran galà del musical avrà la regia di Susanna Tagliapietra mentre le coreografie saranno di Giulia Gragnani e Lorenzo Bafico. "Si potranno ascoltare i capolavori del musical" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Un tuffo nelle grandi melodie che hanno accompagnato il successo dei teatri di Broadway e del West End. Uno spettacolo dal vivo con voci fantastiche e un ensemble danzante trascineranno i presenti nelle melodie più famose del panorama musical attraversando stili ed epoche".

"Si passerà da 'Cats' a 'Chicago', 'Evita', 'Frozen', 'Jesus Christ Superstar', 'Les Miserables', 'Mamma Mia', 'The Phantom of the opera', 'The Lion King', 'We will rock you', 'Wicked' e altro ancora" - svela Grimaldi - 'Il biglietto, al prezzo di 15 euro, si potrà acquistare anche su Eventbrite. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare il +39 345 8517448 o il +39 392 8869993".