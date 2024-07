Riparte la bull run delle crypto insieme alla volata presidenziale di Trump

Le crypto sembravano lì lì per un bear market protratto, che le avrebbe portate a ritracciare per settimane o mesi. Ma, con il più inatteso dei cigni neri (inteso come evento imprevedibile positivo o negativo), si è ribaltata la situazione e sembrano aprirsi le porte per una bull run assolutamente memorabile.

Infatti, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo, Bitcoin è salito del 4% nelle ultime 24 ore e di oltre l'8% in 7 giorni, con la maggior parte di questo movimento localizzata negli ultimi 3 giorni. Questo per via degli avvenimenti in Pennsylvania, lo stato che ha accolto il comizio di Trump nel fine settimana. Ma come le cose sono correlate?

Le crypto e Trump

Trump è diventato, probabilmente per pure ragioni politiche, uno dei più grandi sostenitori delle crypto negli ultimi mesi. Questo novembre infatti, negli Stati Uniti d'America ci saranno le elezioni che vedono protagonisti Joe Biden e proprio Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca.

Con uno scontro politico a tutto tondo che va dall'ecologia fino all'economia del paese, la faccenda si è anche spostata sul piano delle crypto. Biden è sempre stato un ferreo oppositore del settore, cercando di regolamentarle in modo anche molto severo, strangolando spesso il mercato.

In questa ottica, è chiaro che i sostenitori e coloro che hanno investimenti in crypto non vedano di buon occhio le linee guida dell'attuale presidente, il quale non sembra voler cambiare idea per un eventuale prossimo mandato. Dall'altra, vedendo la situazione, Trump ha perentoriamente colto la palla al balzo schierandosi a favore delle valute digitali.

Questa non è certo una novità della politica, la quale va sempre dove tira il vento, ma è diventata un fattore molto importante per il settore. Fino a venerdì, la questione così come la corsa alla Casa Bianca era molto incerta, ma tutto sembra essersi delineato molto bene dopo gli eventi di Butler.

Trump schiva la morte e si mette in pole per la vittoria

Il sabato appena passato ha segnato un punto di svolta nella campagna elettorale di Trump e, con ogni probabilità, anche di Biden. Infatti, a Butler in Pennsylvania, mentre Donald Trump era sul palco arringando la folla per un comizio elettorale, è stato quasi ucciso da un proiettile sparato da un attentatore su un tetto lì vicino.

La pallottola gli ha fregiato un orecchio e, dopo essersi accasciato al suolo, il tycoon si è rialzato circondato dagli uomini della sicurezza e col volto sporco di sangue. In questo preciso momento, ha alzato il pugno al cielo e ha inneggiato alla lotta, con i fotografi che lo hanno immortalato in uno scatto che è già storia.

Ma questo che c'entra con le crypto. Moltissimo dato che, in uno scenario dove il suo unico rivale alla Casa Bianca è un signore che appare, giorno dopo giorno, sempre più vecchio e confuso, collezionando strafalcioni clamorosi e con uno sguardo che sembra perdersi nel vuoto, quella foto a pugno alzato vale più di mille parole.

Oggi, i pronostici per le elezioni di novembre, danno Trump come vincitore certo, senza lasciare particolari spazi per i dubbi. Una sua vittoria, segnerebbe un probabile arrivo di politiche molto amichevoli con le crypto, le quali spingerebbero l'intero settore verso nuove vette.

In questo scenario, gli investitori si stanno già riversando a comprare in massa, con Bitcoin che segna un +8% negli ultimi 7 giorni e tutte le altcoin in verde, con un settore che brilla più degli altri. Ancora una volta, sono le meme coin a realizzare numeri pazzeschi, con quelle che recano il volto di Trump in vetta e tutte le altre a seguire. In questa ottica, è facile capire perché i mercati siano euforici.

Quali meme coin comprare per cavalcare il trend

Quindi, tornare oggi a investire in crypto può essere un ottimo momento, magari puntando sul settore che sta macinando i migliori numeri, ovvero quello dei meme. Per tutti coloro che stessero cercando qualche nome ancora poco conosciuto da mettere in portafoglio, ne abbiamo due da tenere d'occhio.

