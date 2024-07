Coperture prefabbricate in legno: il futuro dell'edilizia è già qui con tempi di lavoro cortissimi per ogni cantiere!

La prefabbricazione edile non è più solo il futuro, è già il presente! Grazie a questa innovativa tecnica costruttiva, puoi dire addio ai lunghi tempi di attesa, ai ritardi e ai budget che lievitano all'improvviso.

Con la prefabbricazione, costruire è più veloce, conveniente e preciso che mai.

Ecco perché dovresti scegliere la prefabbricazione per il tuo prossimo progetto:

Costi certi e trasparenti: Dimentica le brutte sorprese! Con la prefabbricazione sai esattamente quanto spenderai, fin dall'inizio.

Tempi di realizzazione rapidi: Niente più cantieri che durano per anni. La tua struttura sarà pronta in tempi record, permettendoti di renderla operativa in pochissimo tempo.

Massima precisione: I componenti prefabbricati vengono realizzati in stabilimento con la massima precisione, garantendo un risultato impeccabile e duraturo.

Prestazioni elevate: La prefabbricazione permette di realizzare strutture con caratteristiche tecniche superiori, in termini di resistenza, isolamento e sicurezza.

Flessibilità progettuale: Ampia libertà di progettazione per soddisfare ogni tua esigenza estetica e funzionale.

Minore impatto ambientale: La prefabbricazione contribuisce a ridurre l'impatto ambientale del processo costruttivo, grazie all'ottimizzazione delle risorse e alla minimizzazione degli scarti.

Ma non è tutto!

Oltre ai vantaggi sopra elencati, la prefabbricazione offre anche una serie di altri benefici:

Maggiore sicurezza in cantiere: I lavori in cantiere sono ridotti al minimo, con conseguente diminuzione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

Minore disturbo per le attività vicine: La prefabbricazione è un processo silenzioso e poco invasivo, che non arreca disturbo alle attività vicine al cantiere.

Strutture antisismiche: Le strutture prefabbricate sono progettate per resistere alle scosse sismiche, garantendo la massima sicurezza agli occupanti.

C'è una rivoluzione in atto nel mondo delle costruzioni, e si chiama Forza7, il nuovo pannello prefabbricato in legno per coperture di grandi edifici sviluppato da NovelloArch.

Forza7: 7 Vantaggi per un Futuro Costruito in Legno

Tempi di installazione record: Meno cantieri interminabili! Con Forza7 la tua copertura è pronta in pochissimo tempo, grazie a pannelli di grandi dimensioni e un sistema di posa innovativo.

Resistenza e reazione al fuoco: Sicurezza prima di tutto. Forza7 garantisce la massima protezione contro gli incendi, classificandosi B-s1,d0 oppure B-s2,d0.

Ambienti difficili? Nessun problema! Forza7 resiste senza batter ciglio ad atmosfere umide, aggressive e climi interni sfavorevoli. Perfetto per piscine coperte, industrie chimiche e centri sportivi.

Silenzio, finalmente! Abbattimento acustico eccellente per un comfort acustico senza pari in ogni ambiente.

Costi certi, zero sorprese: Con Forza7 sai sempre quanto spendi. Basta imprevisti e ritardi che fanno lievitare il budget.

Ispezionabilità nel tempo: Manutenzione facile e controllo costante per una copertura sempre al top.

Prefinito nel lato interno: Estetica e praticità in un solo prodotto. Il lato interno a vista è già rifinito, per un risparmio ulteriore.

Compatibile con tutti gli isolanti: Massima libertà di scelta per il tuo isolamento termico.

Forza7: non solo un pannello, una soluzione completa

Oltre ai 7 incredibili vantaggi, Forza7 offre una serie di servizi dedicati per supportarti in ogni fase del progetto:

Consulenza tecnica personalizzata: Gli esperti di NovelloArch ti aiuteranno a trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze.

Progettazione accurata: Progetti su misura per sfruttare al meglio le potenzialità di Forza7.

Assistenza in cantiere: Un team di professionisti al tuo fianco per un'installazione rapida e sicura.

Costruire in modo intelligente, veloce e conveniente è possibile.

NovelloArch: il futuro dell'edilizia è già qui!

