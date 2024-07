Sanremo: diverse segnalazioni della Polizia locale per violazioni stradali durante il weekend (Foto)

Fine settimana impegnativo per le forze della Polizia locale di Sanremo, che nel corso dell'ultimo weekend si sono ritrovate a dover constatare 11 casi di violazione del codice stradale su un totale di 55 controlli effettuati.

Il caso più delicato ha riguardato un incidente nel quale il conducente, trasportato poi al pronto soccorso, è stato trovato senza patente e sotto probabile effetto di sostanze alcoliche o psicotrope: il conducente sarà quindi sottoposto dai medici ai controlli per verificare il suo effettivo stato, per capire come procedere nei suoi confronti. In questi casi infatti non sono le forze dell'ordine a eseguire i controlli con l'etilometro, dando priorità ai soccorsi, per poi chiedere tramite verbale al medico di procedere agli esami del sangue.

Oltre a questo però sono state rilevate altre violazioni del codice stradale: la polizia ha infatti accertato cinque casi di omesse revisioni, una mancanza di copertura assicurativa, tre mancati utilizzi dei dispositivi di ritenuta (cintura) e una guida con patente scaduta. Sono stati impegnati 6 operatori suddivisi in due unità operative dalle 19.30 alle 01.30.

I controlli, eseguiti in modo particolare per la guida in stato di ebbrezza, hanno rilevato nel corso di questi due giorni diverse violazioni ugualmente pericolose come sottolineato dal comando locale, specie considerando che in caso di incidente il pericolo per se stessi e gli altri è non ricevere rimborso assicurativo, oltre al pericolo per la propria incolumità se non si indossa la cintura.