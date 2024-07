Meteo: a Sanremo temperature medie più basse rispetto al 2023, ma le minime sono in aumento

Mentre nel mondo si registra per il tredicesimo mese consecutivo il record di temperatura (dati Copernicus), nella provincia di Imperia i dati fanno riscontrare una curiosa controtendenza: il giugno del 2024 nella città di Sanremo risulta infatti aver avuto una media di 21,9°, con un calo di circa 1,5° rispetto all’anno precedente. Ancora più calde le temperature nel 2022, in cui la media superò i 24 gradi. Valori che trovano riscontro negli altri territori della provincia, in cui la tendenza climatica per questo breve periodo pare a prima vista andare verso il ribasso delle temperature.

La situazione è però più complessa di quanto appaia a un primo sguardo: l’anomalia infatti, spiegano dall’Arpal (Agenzia regionale protezione dell’ambiente ligure), potrebbe essere dovuta a semplice causalità, legata al meteo singolare di questo ultimo giugno, caratterizzato da cielo coperto e precipitazioni. Quindi si tratterebbe di un range troppo ridotto per poter essere valutato in un’analisi così ampia.

A prova di questo il fatto che se si prova a mettere in relazione il dato dell’ultimo anno con il campione offerto dai ricercatori dell’agenzia (che copre in cinquantennio 1961-2010) risulta che le temperature massime si sono mantenute sui valori standard a Sanremo, mantenendo quasi invariato il picco di 25°, che risulta essere diminuito di solamente 0,5° quest’anno. Cresce notevolmente invece il dato sullo scarto della temperatura minima, che dalla media di 18,2 passa a 19,5 gradi, con un valore più alto di 1,3° rispetto allo standard climatico. Nel territorio imperiese risulta invece invariata la massima, stabile a 24,1°, mentre la minima passa da 17,8 a 18,7; anche in questo caso si registra quindi un valore più alto della media.

Per quanto riguarda le precipitazioni cumulate, ovvero la quantità di pioggia misurata da un pluviometro in un determinato intervallo temporale (nello specifico un mese), nell’imperiese si sono registrati 7,4 mm di pioggia, mentre a Sanremo il valore sale fino a 11 mm nel mese di giugno, a fronte di medie che parlano di 31,7 mm per Imperia e 31,4 mm per Sanremo, uno scarto quindi visibilmente negativo. Molto più alto invece il valore registrato dalla stazione monitorata dall’Arpal a Triora, che ha segnato addirittura 38,6 mm di precipitazione cumulata durante il mese.