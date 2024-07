Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 15 a domenica 21 luglio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 15 LUGLIO



SANREMO 18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli a cura di ‘Puppets Production’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘Reladuo: Roberto Blasi (chitarra) ed Eleonora Amerio (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 IMPERIA 21.00. Per la rassegna ‘Un Libro Aperto - storie, parole, pagine’, incontro con Raffaella Romagnolo e il suo libro ‘Aggiustare l'universo’ (Mondadori). Presenta Donatella Alfonso. A cura dell’Associazione Settecinque. Via Antica dell'Ospizio, ingresso libero VENTIMIGLIA



10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio 10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre 15.30. Pomeriggio di musica e canto a cura dell’Auser Aps Ventimiglia nel Chiostro di Sant’Agostino, in Piazza Bassi, info 389 8963156 VALLECROSIA 15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre 20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



8.00, 8.50 & 18.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.00-20.00. Mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 21 luglio 20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



TAGGIA 21.15. ‘Notte di Note’: esibizione della Openorchestra con musiche dal '700 ad oggi spaziando in vari generi. Apre la professoressa Luca Cabella con il suo brano ‘Osnareise’ per chitarra sola. Piazza Gastaldi a Taggia RIVA LIGURE 21.15. Spettacolo del Mago Maninò. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Lunedì bimbi’, ‘Pink Boi Show’ con Amaranti e Tamarillo. Piazza Baden Powell SAN LORENZO AL MARE 10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



DIANO MARINA



21.30. Balliamoci l’estate 2024: musica e animazione con Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.30. Karaoke con Paolo Bianco. Anfiteatro



ENTROTERRA

SEBORGA 15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



TRIORA 10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione di Erik Truffaz & Sofian Pamart. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)



MONACO 10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





MARTEDI’ 16 LUGLIO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info) 18.30. Per i ‘Martedì Letterari’, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano presenta il saggio ‘Giuseppe Prezzolini. L'anarchico conservatore’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingressi libero fino ad esaurimento posti



20.00. Per i Festeggiamenti di Sant’Anna, ‘La 7 Revolte’: gara podistica non competitiva. Ritrovo al Campo da basket di Coldirodi 21.30. Per ‘Unojazz&Blues 2024’, concerto di Stacey Kent & Orchestra Sinfonica di Sanremo. Auditorium Franco Alfano (più info) IMPERIA 10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16) 10.00-13.00. Mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia, fino al 18 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22) 21.00. Per la rassegna ‘Musica al Santuario’, ‘Di Terre e Popoli stranieri’: concerto di pianoforte e violoncello con Giovanni Doria Miglietta e Lamberto Curtoni con brani di Robert Schumann, Charles Stanford e Astor Piazzolla. Santuario N.S. Grazie Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore del restauro dell’abside centrale del Santuario VENTIMIGLIA



7.00-8.30. Lezioni di Yoga gratuite a cura Tra terra e cielo ASD. Forte dell’Annunziata 10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio 10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre 18.30 & 18.45. Due sessioni di yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni martedì sino al 20 agosto) 18.30. Camminata Metabolica guidati dai Trainer Micaela e Fabio (munirsi di tappetino e una bottiglia d'acqua). Rotonda Lungomare Varaldo, fronte Biscione, info 329 9743216 (martedì e venerdì di luglio) VALLECROSIA 15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre 20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Spettacoli di arte varia e intrattenimento per bambini. Pista di Pattinaggio o Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì sono al 27 agosto)



BORDIGHERA 8.50, 18.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre 17.00-20.00. Mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 21 luglio 20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, intrattenimento con Candy Circus e Mr Paolo. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.30. Per la prima serata della 14ª edizione della rassegna ‘Touscouleurs’, concerto del ‘Lorenzo Piccone Trio’, In programma musica blues, dalle origini alle espressioni più moderne, senza tralasciare le sonorità della tradizione folk americana. Giardini della Chiesa Anglicana, ingresso libero OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto) 18.00-24.00. ‘I Colori dell'Arte’: mercatino di artigianato e aziende agricole. A cura dell'Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile (tutti i martedì fino al 3 settembre) 21.30. ‘Summer Fun’ by Festiamo: Baby dance cori le hit dell'estate. Piazza IV Novembre TAGGIA ARMA 21.30. Per ‘Circustime’, ‘Donadonibus Biker Show’ con Diego Donadonibus e Fortunello. Piazza Tiziano Chinotti ad Arma 21.00. Per la ‘Rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, intervento di Federico Amoretti con il libro ‘L'ombra di un sorriso’ e Danilo Balestra con il libro ‘Sanremo Noir’. A cura di Antea Edizioni. Giardini di Villa Boselli



21.00. Festival Internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’ (5ª edizione), concerto del Quartetto di Clarinetti ‘Mademi Quartet’ formato da Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego, Giorgia Mammi, Silvia Manfredi. Piazza Gastaldi a Taggia, ingresso libero



RIVA LIGURE



20.00. Musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà lato levante



SANTO STEFANO AL MARE 21.30. Santuario Pelagos, ‘Cetacei e tesori sommersi’: serata divulgativa a cura dell’Associazione Delfini del Ponente. Piazza Scovazzi SAN LORENZO AL MARE 10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194 10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio DIANO MARINA 9.00-14.00. Per la Festa Patronale della Madonna del Carmine apertura a ingresso ridotto a tutte le sezioni del Museo Lucus Bormani, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 21.00. Festa Patronale: S. Messa e a seguire processione in mare alla statua sommersa della Madonna ‘Stella Maris’. Banchina del porto turistico 21.15. Diano in Musica: evento itinerante che caratterizza l'estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.00. Fiabe da colorare in riva al mare con la presenza dell’autrice Simonetta Giacosa e il suo libro ‘L’incanto del nuovo tempo. Le avventure di Astrid e gli elementi naturali’ (Youcanprint). Presenta la giornalista Viviana Spada. Anfiteatro 21.15. XXXV Rovere d'Oro: concorso internazionale giovani talenti. Piazza Rovere, fino al 21 luglio (più info)



CERVO



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera 2024: concerto del ‘Dynamis Piano Quartet’ formato da Marco Norzi (violino), Margherita Fanton (viola), Roberto Mansueto (violoncello), Marta Puig (pianoforte). Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero fino ad esaurimento posti (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO 21.00. Per la rassegna di teatro dialettale, la compagnia Teatro Otto di Soldano portaà in scena la commedia dal titolo 'A luna bona'. Palatenda Bigauda COSTARAINERA 9.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro (ogni martedì fino al 27 agosto tranne il 20 agosto), info 346 7944194 SEBORGA 15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione di Scary Pockets e Kool & The Gang. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)



MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



20.30. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2024’, concerto di Diana Krall. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



21.30. ‘Le Tir Sacré’: spettacolo di teatro e danza con Esse Venderbruggen e Marine Colard. Fort Antoine (più info)



MERCOLEDI’ 17 LUGLIO



SANREMO



8.00. Omaggio a Clarance Bicknell: viaggio alla ricerca delle Meraviglie a Tenda e a Briga accompagnati da Daniela Gandolfi, Fabio Piuma e da Sara Chierici a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ di Ventimiglia. Partenza da Sanremo alle ore 8.00 (eventuali soste nel tragitto fino a Ventimiglia per caricare partecipanti); ore 9.00 partenza da Ventimiglia per Tenda, info 0184 35 11 81 (più info) 9.30-11.30. Desbaratu ad offerta per rinnovo locale e a sostegno dei costi dell’acquisto dello spazio dell’Associazione ‘Popoli in Arte’. ‘Le ceste’, via Galilei 613 19.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘Good Mood Intha Hood trio’: Edoardo Cinalski (voce), Lorenzo Herrnhut Girola (chitarra), Enzo Cioffi (batteria). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 20.00. Per i Festeggiamenti di Sant’Anna, concerto di musica classica con Valeria Lupi (clarinetto) e Marco Prevosto (pianoforte). Musiche di: G. Verdi. G. Puccini D. Milhaud, J. Horovitz, G. Gershwin. Villa Luca a Coldirodi

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (più info)

IMPERIA

8.00. Alla scoperta di Ormea: escursione, pranzo e panorama mozzafiato con la giuda AIGAE Manuela Caramellino (12 euro + pranzo). Ritrovo presso parcheggio Mc Donald di Imperia, info +39 337 106 6940 (più info)

10.00-13.00. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia

17.30. Nell'ambito della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, ‘Storie sotto l'ombrellone’: lettura animata seguita da laboratorio di disegno del lupo a cura dell'autrice di LUProcesso (Ginevra Van Deflor), favola premiata con il Trofeo Baia delle Favole al Premio Andersen 2022. Spiaggia di San Lorenzo (lettura e laboratorio sono ad ingresso gratuito), info 339 2877093

18.30-22.00. In occasione del Festival Due parole in riva al mare. speciale apertura serale di Villa Faravelli: alle 18.30, ‘Coincidenze’, speciale visita accompagnata al MACI - Museo d’Arte Contemporanea + alle 19.30, aperitivo in giardino (20 euro comprensivo di ingresso, visita accompagnata e aperitivo in giardino). Villa Faravelli, Info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.00. Per il Festival ‘Due parole in riva al mare 2024’ (13ª edizione), Vinicio Marchioni presenta ‘Tre notti’, Rizzoli. Dialoga con l’autore Nadia Schiavini. Villa Faravelli

21.00. Teatro sotto l'Arco a cura del Circolo Parasio. Piazza Pagliari

VENTIMIGLIA



9.00. Omaggio a Clarance Bicknell: viaggio alla ricerca delle Meraviglie a Tenda e a Briga accompagnati da Daniela Gandolfi, Fabio Piuma e da Sara Chierici a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ di Ventimiglia. Partenza da Sanremo alle ore 8.00 (eventuali soste nel tragitto fino a Ventimiglia per caricare partecipanti); ore 9.00 partenza da Ventimiglia per Tenda, info 0184 351181 (più info)

10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

19.00. ‘Il Latino in tasca’ con Stella Tramontana. Antiquarium, Area Archeologica di Nervia, Museo (più info)

21.00. Per ‘Albintimilium Theatrum fEst’, ‘Le nozze di Antigone’ di e con Ascanio Celestino con msica dal vivo di Gianluca Casadei, fisarmonica (ore 21), preceduto (ore 19) da ‘Il latino in tasca live’ con Stella Tramontana. Spettacolo e lezione si tengono rispettivamente nel teatro romano e nell'antiquarium dell'Area archeologica di Nervia (info e acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 17.30 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00-20.00. Mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 21 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.30. ‘Dalla Luna alle Stelle’: osservazioni astronomiche guidate ad occhio nudo e ai telescopi per conoscere le costellazioni estive, la Luna e gli oggetti celesti più belli del periodo. Spiaggia di Arziglia, partecipazione libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348552 0554

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. ‘Auditorium... In Jazz’, Reddy Bobbio Quintet in ‘Magic Music’: concerto di musica jazz/swing. Auditorium Comunale



TAGGIA

21.00. Esibizione della Banda Musicale Pasquale Anfossi: concerto in onore dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena nel Bosco, festa molto amata dai Tabiesi. Piazza Cavour a Taggia



21.30. Balliamo l'estate: animazione musicale con Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chiorotti



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.15. Per ‘Bim Bum Bam’, Candy Circus con Mister Paolo. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘Le Carte di Angiolina’: spettacolo degli attori del Teatro dell’Albero. Piazza Scorrazzi

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



17.30. Per il Festival ‘Due parole in riva al mare’, libri e storie per bimbi sotto l'ombrellone alla spiaggia del Cerbero

DIANO MARINA

9.00-23.00. ‘Dalle matite ai pennelli’, un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco, fino al 25 luglio

21.00. ‘Alla scoperta di Diano Marina’: visita guidata ‘in notturna’ di circa un’ora e mezza alla scoperta dei monumenti storici e artistici della ‘Città degli Aranci’ (3 euro). Ritrovo presso l’atrio del Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183 497621

21.30. ‘Diano SottoMarina’: immagini e racconti del mare sul tema ‘Il mare profondo, immergiamoci insieme nel mare profondo della piana di Diano Marina’. Un viaggio affascinante nelle profondità marine, tra creature straordinarie e paesaggi sottomarini mozzafiato. A cura di InfoRmare. Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.15. XXXV Rovere d'Oro: concorso internazionale giovani talenti. Piazza Rovere, fino al 21 luglio (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. Spettacolo per bambini dal titolo 'Eroi e principesse' a cura della Pandora. Piazza Garibaldi

DIANO CASTELLO

21.00. Per la ‘Rassegna Letteraria Number 27’, presentazione libro ‘Mare Monstrum’ di Luca Valentini. Dialogo con l’autore a cura del cantautore e scrittore ligure Simone Alessio, la scrittrice Giulia Quaranta Provenzano e la presidente dell’Associazione Number27 Marina Cavalleri. Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso libero (tutti i mercoledì di luglio e agosto)



DOLCEACQUA

21.30. Compagni di Viaggio in concerto: serata in ricordo di Renato Gamalero. Piazza Mauro



SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione di Joshua Redman Group featuring Gabrielle Cavassa & Marcus Miller. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





GIOVEDI’ 18 LUGLIO



SANREMO

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)

19.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Dj Time’ con Federico Staltari (Dj Set). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, Urban Trail: gara di bici non competitiva nei carugi. Ritrovo al Campo di Basket

20.15-21.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli dal titolo ‘Il Circoliere con lo Squilibrio’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.15. ‘Cinema sotto le stelle’ a tema ‘Cinema, pianeta femminile’ con proiezione film ‘La favorita (2018), regia Yorgos Lanthimos. Piazza San Costanzo, ingresso gratuito

IMPERIA

9.00-12.30. ‘Snorkeling guidato alle Ratteghe’ a cura dei ‘Delfini del Ponente’ Area Marina le Ratteghe

21.00. Per la rassegna ‘Un Libro Aperto - storie, parole, pagine’, incontro con Vittorio Coletti e il suo ‘Figure della crisi 1’. Presenta Marco Doria. A cura dell’Associazione Settecinque in collaborazione con l'Associazione ApertaMente. Via Antica dell'Ospizio, ingresso libero

21.00. Teatro sotto l'Arco a cura del Circolo Parasio. Piazza Pagliari

21.00. Per le ‘Serate Organistiche Leonardiane’, concerto della organista americana Jinsun Cho. Duomo di San Maurizio

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

17.00. Trekking urbano alla scoperta delle Confraternite di Ventimiglia a cura della Cooperativa Omnia (10 euro). Ritrovo in Piazza Cattedrale, info 0184 229507

19.15-20.45. Lezione di Yoga gratuita a cura Scuola Yoga Pramiti (tutti i giovedì di Giugno, Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata

20.00. Cerimonia di consegna del Premio Magnani a cura della Confesercenti Provinciale di Imperia con la società MDC (Marina Development Corporation). Terrazza del Forte dell’Annunziata

21.00. Concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia al Porto

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.00 & 8.50. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-20.00. Mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 21 luglio

18.00. Inaugurazione della mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. Per la Rassegna letteraria ‘È tempo di Libri’, Vinicio Marchioni presenta ‘Tre Notti’ (Rizzoli). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA

17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: Fiera promozionale a cura dell'Associazione Culturale 'Amici della musica & dell'arte. Lungomare

21.30. Per Taggia Bimbi, ‘Fluffy Circus’: nuovo show con Fluffy Puppets. Piana Farini a Taggia

21.30. Per il rogetto musicale ‘Live music from local band’, concerto della ‘Geno & his rockin' dudes’. Via lido, lungomare ad Arma



RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, presentazione libro ‘Non me la bevo’ di Michele A. Fino & ‘Gusto e Salute - l’abc per una sana alimentazione’ di Marco Missaglia. Piazza Matteotti



SAN LORENZO AL MARE

9.00. Risveglio muscolare a cura di Uisp tutti i giovedì, fino al 22 agosto

10.15. Acquagym tutti i martedì e giovedì fino al 23 agosto, info 346 7944194

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

21.00. Per il Festival ‘Due parole in riva al mare 2024’ (13ª edizione), Trekking letterario al chiaro di luna: Franco Faggiani presenta camminando ‘L'inventario delle nuvole’, Fazi editore. In collaborazione con Barbara Campanini, guida ambientale escursionistica. Ritrovo fronte mare, zona palco (25 euro: trekking + libro)

21.30. Radio Grock, dj set. Piazza Roma



DIANO MARINA

9.00-17.00. ‘Dalle matite ai pennelli’, un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco, fino al 25 luglio (martedì 9/14, mercoledì e venerdì 9/12-21/23, giovedì 9/12-15/17, sabato 10-12/15-17)

21.15. Per ‘Un mare di pagine’, presentazione libro di Gabriella Greison. Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.00. Passeggiata al Chiar di Luna con osservazioni astronomiche guidate, alla scoperta della Luna e delle meraviglie del cielo estivo. Ritrovo in piazza Sottana (località Chiappa) ore 21, poi si sale in auto fino al Bestagnolo e si procede a piedi (circa 30 minuti). Partecipazione libera con prenotazione (obbligatoria) Ufficio IAT Turismo e Manifestazioni 0183 417065

21.15. XXXV Rovere d'Oro: concorso internazionale giovani talenti. Concerto di due premiati della scorsa edizione che tornano al Rovere con una serata dedicata al pianoforte in tutte le sue sfaccettature: Hans Mathieu e Federico Primiceri saranno nuovamente in scena sul sagrato della Rovere. Piazza Rovere, fino al 21 luglio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

CAMPOROSSO

21.00. Per la rassegna popolare Popular Music, concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile della città di Ventimiglia. Piazza D'Armi



CIPRESSA

21.30. Cinema ‘En Plein Air’: proiezione film d'animazione. Piazza Mazzini

DOLCEACQUA



21.30. Per la rassegna ‘E...State in vigna in Alta Via’, ‘Tra noi e il cielo - In viaggio con Faber’: musica live con ‘Ligustica Ensemble’ formato da Fulvio Venturi (voce), Nadia Fascina (violoncello e voce), Marco Boeri (chitarra e cori), Mauro Parrinello (contrabbasso), Gianni Raspaldo (batteria). Azienda vinicola Alta Via in località Arcagna (15 euro, lunch + spettacolo 55 euro), info e prenotazioni anche su Whatsapp 338 6273449

OLIVETTA SAN MICHELE



21.15. Primo appuntamento della 30ª edizione del Festival di Musica di Fanghetto con il duo formato da Paola Esposito al mandolino e Marco Pizzorno alla chitarra, località Fanghetto

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



20.00. Sagra Polpo e Patate: serata enogastronomica e danzante organizzate dalla Pro Seborga con l’orchestra Paolo Bagnasco e degustazione di piatti tipici seborghini + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: ultimo giorno del Festival del jazz con esibizione di Jimetta Rose & The Voices of Creation. Pinède Gould (il programma nel dettaglio a questo link)



MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



21.30. Concerto al Palazzo del Principe dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Cristian Măcelaru con la violinista María Dueñas. Musiche di Max Bruch e Franz Liszt. Cour d'Honneur del Palais Princier (più info)



VENERDI’ 19 LUGLIO

SANREMO

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 21 luglio



10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Sanremo e la Belle Epoque’, visita guidata per le vie storiche di Sanremo alla scoperta delle ville, i palazzi, i grandi alberghi e i luoghi della Belle Epoque. Con lo sguardo e la ‘voce’ dell'ultimo ‘cantore’, studioso e conoscitore della Città dei Fiori degli anni splendidi di inizio Novecento: Giuseppe Pipin Ferrari. Conduce Marco Macchi, guida escursionistica e turistica (10 euro). Ritrovo in corso Matteotti, di fronte al Teatro Ariston, info 327 0824866

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con ‘The Cu3e’: Davide Rock (voce e chitarra), Luca Valenti (basso). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per i Festeggiamenti di Sant’Anna, ‘Ritmo Latino’: serata latinoamericana con ‘Onda Cubana’ e Dj Francesco. Campo da basket di Coldirodi

21.00. Presentazione del progetto ‘Il Varo del Brigantino: Libri e Voci dal Carcere di Bollate’: collana di letteratura carceraria e come una nave imbarca una ‘ciurma’ di persone di ogni età e stato, desiderose di dare libertà a piccoli libri artigianali confezionati dietro le sbarre. Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla, ingresso libero per l’incontro, visita al Forte e alle mostre secondo regolare tariffa (più info)



21.00. ‘Con la Musica si può’: spettacolo musicale benefico a favore di AISLA (Sezione di Imperia – Savona) con la partecipazione della pianista e compositrice Veronica Rudian. Presenta il fondatore de ‘L’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni. Villa Ormond, Corso Cavallotti113 (contributo di partecipazione 20 euro, comprensivo della quota di donazione per AISLA)



IMPERIA



17.00. Passeggiata serale da Conna al Monte Bandia con cena al sacco a cura della guida AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio McDonald’s a Imperia, info 337 1066940 (più info)

19.00. Birra tra gli ulivi al campo sportivo Sant'Agata



VENTIMIGLIA



8.00. Yoga all’aperto presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi (ogni venerdì sino al 16 agosto)

10.00. Ultimo giorno della mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.00-22.00. ‘Diavoloacquasanta’, ultimo giorno della mostra bi-personale di Carlo Maria Maggia (scultore) e Federica Orsini (pittrice): un viaggio artistico attraverso il tema degli opposti legato all’arte. Ex chiesa San Francesco della città alta, info 348 3329580

18.30. Camminata Metabolica guidati dai Trainer Micaela e Fabio (munirsi di tappetino e una bottiglia d'acqua). Rotonda Lungomare Varaldo, fronte Biscione, info 329 9743216 (martedì e venerdì di luglio)

21.00. Torneo estivo in Notturna a 7 giocatori (categoria 2010) a cura Ventimiglia Calcio. Campo Sportivo Simone Morel, anche domani

21.00. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione fil. ‘Burn after Reading’: commedia esilarante con George Clooney, Brad Pitt e Frances Mc Dormand. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi

21.00. Per 'Estate in musica a Cala del Forte', concerto della cantante lirica Claudia Sasso. Porto Cala del Forte, ingresso libero, info e prenotazioni al 349 5832999

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

17.00-20.00. Mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 21 luglio

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.15. Per ‘Cinema in Giardino’, proiezione film ‘Ticket to paradise’. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

21.30. Serata di musica e ballo con l'orchestra ‘Beatrice & Serena’. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

21.30. La Berben Band canta De André. Piana Eroi Taggesi



21.30. ‘In Paciùgu Eleturale’: commedia teatrale a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. Musica Pop/Rock con la ‘Uno band’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Per l’evento ‘Pedalata col Campione’, presentazione dei libri ‘Per non cadere - La mia vita in equilibrio’ di Gianni Bugno con Tiziano Marino, e ‘E1 Diablo racconta - Chiappucci, una vita in fuga’ di Beppe Conti, a seguire. Aperitivo in spiaggia e cena in terrazza con specialità enogastronomiche liguri. Aregai Marina Hotel & Residence

21.30. Balliamoci l’estate 2024: serata di divertimento condotta da Gianni Rossi. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

19.00. Festa della Musica: concerti diffusi, dalle ore 21.30 concerto de ‘I mercenari’ in Piazza Roma

20.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare

DIANO MARINA



9.00-23.00. ‘Dalle matite ai pennelli’, un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco, fino al 25 luglio (martedì 9/14, mercoledì e venerdì 9/12-21/23, giovedì 9/12-15/17, sabato 10-12/15-17)

19.00. Evviva l’Estate: Sagra gastronomica a cura di Famïa Dianese a Villa Scarsella, fino al 21 luglio

21.30. Spettacolo comico di Stefano Chiodaroli. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



18.00. Street Food. Piazza Torre Santa Maria, fino al 21 luglio

21.15. XXXV Rovere d'Oro: concorso internazionale giovani talenti. Piazza Rovere, fino al 21 luglio (più info)

CERVO

21.30. Per il ‘Festival Internazionale di Musica da Camera’, concerto di Enrico Dindo e Monica Cattarossi. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, ‘Dante paradossale’ di Michel Orcel. Chiesa vecchia

BORGOMARO

21.00. Per il ‘FestiValdelMaro’, concerto in onore di G. Puccini con l'Orchestra delle Terre Verdiana proveniente dall'Emilia Romagna. Piazza Felice Cascione

CAMPOROSSO

21.00. ‘Musical Celebration' in collaborazione con Aceb. Arena Bigauda

CIPRESSA

10.30. Pilates a cura di Uisp alla Torre Gallinaro (tutti i venerdì fino al 23 agosto), info 346 7944194

18.00. Escursione guidata al parco di scultura ‘Tra i mondi’ di Carin Grudda. Partenza dalla piazza di Lingueglietta

CIVEZZA

21.00. Musica celtica con ‘Triskellion’. Piazzo San Marco

DOLCEACQUA

18.30. ‘I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco’: presentazione del libro pubblicato in occasione del gemellaggio. Sala Consiliare del Comune



DOLCEDO

21.15. Spettacolo ‘Una kermesse tutta per noi’ di Cristina Castigliola. Piazzetta della frazione di Bellissimi



PIETRABRUNA

19.00. Festa patronale Madonna del Carmelo in località Boscomare

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. ‘Jazz au Château 2024’: festival del Jazz con concerto ‘Sa majesté le Jazz’ (omaggio a Claude Nougaro). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



14.30-20.00. ‘Monte-Carlo Gems’: salone internazionale di alta gioielleria, orologi e arte B2C con espositori personalmente valutati e selezionati dagli organizzatori. Fairmont Monte Carlo, fino al 22 luglio (più info)



20.30. Concerto dei Jamiroquai in occasione del 75° Gala della Croce Rossa. Salle des Etoiles (più info)



21.30. ‘Les Talents du Fort’: spettacolo di teatro, musica, arti circensi e arti plastiche con giovani artisti di talento di età compresa tra 18 e 30 anni. Fort Antoine (più info)





SABATO 20 LUGLIO



SANREMO

10.00. MSB 24H Tre Ponti 2024: 24 ore di gare di beach volley no stop ai tre ponti

10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo, fino al 21 luglio



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



18.00. Spettacolo di burattini a cura dell’Associazione Pigna mon Amour. Anfiteatro San Costanzo alla Pigna (centro storico)

20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con Dj Luca Lyj. Campo di basket di Coldirodi



21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo della Compagnia ‘San Fruttuoso’ di Genova in Piazza San Siro

21.30. Per ‘Sanremo Summer Symphony 2024’, ‘Rhapsody in Blue - Un Americano a Parigi’: concerto dell’Orchestra Sinfonoca di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)

21.00. Estate a Borgo Prino a cura del CIV Pro Prino, anche domani

21.00. Per il FestiValdelMaro, presentazione del libro ‘Il mio Puccini- Viaggio nell'anima del teatro di Giacomo Puccini’ di Delfo Menicucci. Piazza Pagliari

21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto del trio musicale formato da Silvio Pozzoli (vocalist), Moreno Ferrara (autore e vocalist), Simone Peduzzi (pluristrumentista). Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

17.00. ‘Dalle origini Medievali al periodo Barocco: trekking urbano a cura della Cooperativa Omnia (10 euro). Ritrovo in Piazza Cattedrale, info 0184 229507

18.00. Per ‘Non Solo Spiaggia’ (19ª edizione), Giovanni Balcet presenta il libro ‘Un uomo mite e altri viaggi’, Neos Edizioni. Segue rinfresco. Terrazza sospesa sul mare in località di Grimaldi, ingresso gratuito

21.00. Torneo estivo in Notturna a 7 giocatori (categoria 2010) a cura Ventimiglia Calcio. Campo Sportivo Simone Morel

21.00. Serata letteraria con un tema particolare: e se la celebre Battaglia di Roncisvalle non fosse successa sui Pirenei, ma in Val Roja, o addirittura ai Balzi Rossi? Ne parlerà l’autore e studioso Arduino Medardo. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi

18.00-24.00. ‘Sulle Orme del Corsaro Nero’: ambientazioni, spettacoli ed eventi a tema per famiglie a cura dell’Associazione ‘Le Ragazze di Wilma e...’. Centro storico

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

17.00-20.00. Ultimo giorno della mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.00. Serata danzante con gastronomia in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

8.00.19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e Modernariato A cura di Eventi Free e Antico Doc in Corso Regina Margherita

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



20.00. ‘Mangiamu in ta Ciassa’ a cura dell’Ass.ociazione U Descu Spiaretè. Festa delle zucchine trombette (consumazione a pagamento). Piazze del centro

TAGGIA ARMA



20.30. Carnevale Estivo: sfilata di DJ Prince e i gruppi in maschera nelle vie del borgo marinaro. Alle 21 esibizione della scuole di danza Asd Artedanza e Asd La Pineta Planet Sport in piazza Tiziano Chierotti. Alle 22, partenza del corteo attraverso il lungomare, via Queirolo sino in piazza Tiziano Chierotti dove ad attenderlo ci sarà lo showman Gianni Rossi. Ad aprire la sfilata saranno gli sbandieratori di Ventimiglia. Partecipano il gruppo di percussioni Bloco JA, diretto dal maestro Andrè Trabucco, i trampolieri di Fem Spettacoli e ballerine brasiliane (locandina)



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto



21.00. ‘ArRiva La Notte Bianca’. Vie e piazze cittadine

SANTO STEFANO AL MARE



9.30. Per l’evento ‘Pedalata col Campione’, pedalata in compagnia di Bugno e Chiappucci. Alle ore 9.30 Consegna pettorine. Partenza alle 10 con i 2 campioni (percorso Aregai/Imperia e ritorno). Aregai Marina Hotel & Residence

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



19.00. Sagra di San Lorenzo in Piazza Roma



DIANO MARINA

10.00-17.00. ‘Dalle matite ai pennelli’, un viaggio attraverso i colori con la mostra di Danilo Donato. Sala mostre ‘Rodolfo Falchi’ del palazzo del Parco, fino al 25 luglio (martedì 9/14, mercoledì e venerdì 9/12-21/23, giovedì 9/12-15/17, sabato 10-12/15-17)

19.00. Evviva l’Estate: Sagra gastronomica a cura di Famïa Dianese a Villa Scarsella, fino al 21 luglio

22.30. Fuochi d’artificio in occasione della festa patronale. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



18.00. Street Food. Piazza Torre Santa Maria, fino al 21 luglio

21.15. XXXV Rovere d'Oro: concorso internazionale giovani talenti. Piazza Rovere, fino al 21 luglio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

21.00. Per ‘Bajardo Lectures’, concerto di Davide Frassoni. Chiesa vecchia

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CAMPOROSSO

21.00. 'Shock metal Fest' a cura dell'associazione Capogiro. Arena e Palatenda Bigauda, anche domani

CERIANA



10.00. ‘L'Artesospesa: inaugurazione innovativa mostra di arte a cielo aperto che trasformerà il borgo medievale di Ceriana in una suggestiva galleria diffusa, con opere che fluttuano tra i vicoli e le piazze



DIANO ARENTINO

21.00. Per la rassegna ‘Piano Arentino’, concerto di Roberto Terenzi. Piazza della chiesa della Madonna del Carmine (via Vittorio Emanuele), ingresso gratuito, info 335 8742775, ingresso libero

DOLCEACQUA



18.00. ‘Dolceacqua in Piazza’: degustazione con i produttori della prima D.O.C della Liguria e prodotti tipici. Piazza Mauro

19.45. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a Km zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Prenotazione e informazioni: 380 4703395 (english speaking). Cantina Altavia, Località Arcagna

DOLCEDO

21.00. Per la rassegna ‘Lo spettacolo della Bellezza’, il ‘Martirio di San Pietro da Verona' di Gregorio De Ferrari. Chiesa di San Tommaso Apostolo (locandina)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

MOLINI DI TRIORA



21.15. ‘I Fiori delle Alpi Liguri’: omaggio al fotografo Mario Dutto. Presenta Antonella Piccone, Guida Ambientale Escursionistica + presentazione libro ‘Orchidee spontanee dell'estremo ponente ligure’ di Mauro Ottonello e Santino Pavone. Incontro con gli autori. Ricreatorio San G.B. Lantrua, via Grande

PIETRABRUNA

21.15. Concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’ con musiche da film. Piazza del paese (servizio bar)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



POMPEIANA

17.00-20.00. Inaugurazione mostre di scultura ‘Filo fine o ferro forte’ di Rosie Zuern e di pittura ‘Ritratti e paesaggi di Pompeiana’ di Pasqualina Poggio. Municipio di Pompeiana, via Mazzini 46, ingresso libero



PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio



20.00. Sagra Spaghetti con Cozze: serata enogastronomica e danzante organizzate dalla Pro Seborga con l’orchestra Danilo Ponti e degustazione di piatti tipici seborghini + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-22-00. Festa di San Pietro e del mare con numerosi appuntamenti in luoghi vari, anche domani (il programma)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



14.30-20.00. ‘Monte-Carlo Gems’: salone internazionale di alta gioielleria, orologi e arte B2C con espositori personalmente valutati e selezionati dagli organizzatori. Fairmont Monte Carlo, fino al 22 luglio (più info)





DOMENICA 21 LUGLIO



SANREMO



10.00-24.00. ‘Nemo hub in Fiera’: mercatino dell’Artigianato in piazza Colombo



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il duo Blu Syrio dormato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva. Campo di Basket a Coldirodi

21.30. Serata dedicata all'osservazione della Luna Piena e del cielo stellato a cura dell’associazione Stellaria: grazie ai telescopi, possibilità di scrutare nei minimi dettagli la superficie lunare e esplorare altri tesori celesti come stelle doppie, ammassi stellari e nebulose. Ritrovo dal parcheggio di Monte Bignone, partecipazione ad offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 5520554

IMPERIA

8.30. La valle delle Arme: escursoone Caprauna Monte Armetta – Caprauna accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Ritrovo al parcheggio Pump Track di Imperia, info +39 337 106 6940 (più info)

17.30. ‘Avventura immersiva con i palombari’: visita museale seguita da un laboratorio, alla scoperta dei mestieri del mare, nello specifico quello dei palombari, una forza specialistica della Marina deputata alla conduzione di complesse operazioni subacquee (10 euro). Museo Navale, Planetario di Imperia, Calata Anselmi , prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



21.00. Estate a Borgo Prino a cura del CIV Pro Prino, anche domani

21.00. Giornate Musicali: spettacolo per beneficenza a cura della Croce d'Oro Onlus. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

10.00. Cooking Show per bambini a cura Circolo della Castagnola in Via Ruffini

10.00-18.00. Lezioni gratuite e tour di SUP a cura A.S.D. XXmiglia in Sup. Spiaggia Nervia

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

21.00. Musica dal vivo con i ‘Roommates’ con una selezione dei loro brani originali. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 a Grimaldi

21.00. ‘I Concerti della Montagna e del Mare’ 2024 a cura ‘Associazione Musicale Antonio Vivaldi’. Centro Polivalente S. Francesco

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. Family Band Gospel Choir in concerto. Piazza Erio Tripodi, ingresso libero

BORDIGHERA

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.00. Concerto della Banda Borghetto S. Nicolò ai Giardini Lowe, ingresso gratuito



21.30. Per la rassegna ‘Libero Cinema in Libera Terra’, il festival di cinema itinerante, proiezione film ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone. Strada Cornice dei due Golfi 138



OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. Concerto del tenore Davide Pastorino accompagnato, in esclusiva, dalle Alter Echo String Quartet. Piazzale al mare

TAGGIA

8.00-19.00. Mercatino antiquariato collezionismo e curiosità associazione ‘Arte & Party’. Ex mercato coperto a Taggia

18.00. Festeggiamenti Santa Maria Maddalena. Piazza Cavour a Taggia

21.15. Per ‘Cinema in Pineta’, proiezione film commedia ‘Scordato’. Via Lido, sul Lungomare ad Arma

21.30. Serata Ennio Morricone: concerto a cura della Cumpagnia Armasca. Via San Giuseppe ad Arma



RIVA LIGURE



21.15. Per Bim Bum Ban, ‘La ragazza con i tentacoli’ spettacolo per bambini con Ruby Giliman. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



10.30. Space Jump a cura dell’associazione ‘ASD Fortitudo’ Piazza Baden Powell



SAN LORENZO AL MARE



8.00. Fiera di San Lorenzo, centro storico



10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

21.00. Per ‘Onde di lettura’ rassegna letteraria con ospite Cristina Rava. Porticciolo comunale

DIANO MARINA

19.00. Evviva l’Estate: Sagra gastronomica a cura di Famïa Dianese a Villa Scarsella, fino al 21 luglio

20.30. Festa patronale: Processione N. S. del Monte Carmelo nel Centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)



18.00. Street Food. Piazza Torre Santa Maria, fino al 21 luglio



21.15. XXXV Rovere d'Oro: ultimo giorno del concorso internazionale giovani talenti. Piazza Rovere (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza nel paese (ogni terza domenica del mese)

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

21.15. Cinema al castello

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

21.00. 'Shock metal Fest' a cura dell'associazione Capogiro. Arena e Palatenda Bigauda

CARPASIO



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CONIO

21.00. Per il FestiValdelMaro 2024, ‘Omaggio alla Liguria’: concerto della Camerata Musicale Ligure. Piazza della Chiesa



COSIO D’ARROSCIA

10.00. Festa delle Erbe e della Lavanda a cura della Pro Loco

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PERINALDO



20.00. Per Perinaldo Festival ‘Terre di Confine’, Cena Plastic Free a cura dell’Associazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Nicolò (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



POMPEIANA

10.00-20.00. Mostre di scultura ‘Filo fine o ferro forte’ di Rosie Zuern e di pittura ‘Ritratti e paesaggi di Pompeiana’ di Pasqualina Poggio. Municipio di Pompeiana, via Mazzini 46, ingresso libero

PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1



SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio settembre), info 331 8369495

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-22-00. Festa di San Pietro e del mare con numerosi appuntamenti in luoghi vari (il programma)

CANNES



16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Féerique’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



14.00. ‘Tour de France 2024 a Monaco’: tappa finale del Tour de France 2024 tra Monaco e Nizza. I corridori seguiranno lo stesso percorso del Gran Premio di Formula 1: una volta superata la Rocca, saliranno fino a La Turbie prima di superare un altro passo, il Col d'Eze. Infine, dovranno affrontare la discesa verso Nizza sulla strada per il traguardo sulla Promenade des Anglais (più info)

14.30-20.00. ‘Monte-Carlo Gems’: salone internazionale di alta gioielleria, orologi e arte B2C con espositori personalmente valutati e selezionati dagli organizzatori. Fairmont Monte Carlo, fino al 22 luglio (più info)



