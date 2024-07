Ventimiglia: calendario estivo ricco di eventi proposto dall’Associazione Terre di Grimaldi

L’Associazione Terre di Grimaldi propone anche quest’ anno un calendario estivo ricco di eventi, che si svolgerà nel borgo di Grimaldi dal 16 Luglio al 20 Agosto.

“Per il cinema sotto le stelle – spiegano gli organizzatori - sono previste 5 proiezioni, ogni venerdì alle 21 presso la terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte), che ospiterà anche 4 concerti di musica dal vivo.

La novità di quest’anno è il corso di yoga all’aperto (anche questo presso la terrazza) che si svolgerà ogni martedì con due sessioni pomeridiane (ore 18.30 e 19.45) e una sessione il venerdì mattina alle 8.

Tornando al cinema, si parte venerdì 19 con ‘burn after Reading’, commedia esilarante con George Clooney, Brad Pitt e Frances Mc Dormand, per proseguire il 26 con ‘Deepwater’, la storia dell’ incidente alla piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico che ha causato un disastro ambientale alcuni anni fa. Il 2 Agosto ‘Insomnia’, un giallo psicologico da non perdere, con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank: Venerdi 9 Agosto si proegue con la commedia romantica ‘Un’ottima annata’, con Russell Crowe, per concludere il 16 Agosto con ‘La ricerca della felicità’, anche questo tratto da una storia vera, con Will e Jaden Smith.

Per la musica dal vivo si parte il 21 Luglio con i ‘Roommates’, che ci proporranno una selezione dei loro brani originali, si prosegue con la rock band ‘I Mercenari’, il 4 Agosto, mentre il 7 Agosto suoneranno Oscar Bauer e Andrea Lupi (blues/jazz), per concludere il 17 Agosto con il trio ‘Chè Tango’.

Oltre ai concerti in terrazza sono previsti altri due concerti nelle chiese del paese: Domenica 28 Luglio il trio formato da Silvano Rodi (organo), Sonia Borella (percussioni antiche) e Barbara Scaringella (soprano) si esibirà alla chiesa di Grimaldi superiore, mentre l’11 Agosto nella chiesa di Grimaldi inferiore canterà il coro Monti Azzurri, accompagnato all’ organo e diretto da Maurizio Maffezzoli.

Sabato 27 Luglio, Sabato 10 e Domenica 18 Agosto ci saranno tre serate di musica da ballo con DJ set, mentre il 20 Luglio si terrà una serata letteraria con un tema quantomeno affascinante: e se la celebre Battaglia di Roncisvalle non fosse successa sui Pirenei, ma in Val Roja, o addirittura ai Balzi Rossi? Ce ne parlerà l’autore e studioso Arduino Medardo.



Anche quest’anno abbiamo scelto di realizzare le iniziative in spazi privati, anche per velocizzare e semplificare l’organizzazione, e tenuto conto che tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito e finanziati dalla nostra Associazione, senza nessun contributo da parte del Comune o di altre istituzioni. Alcuni generosi donatori hanno voluto sostenere in parte la nostra iniziativa per incoraggiare la rinascita di Grimaldi. Abbiamo scelto di fare una scommessa, probabilmente azzardata, se consideriamo la mole di eventi e intrattenimenti che la Costa Azzurra offre durante l’estate, ma l’obiettivo è stabilire il principio che per divertirsi e passare una serata piacevole non si deve necessariamente andare a Mentone o Monaco. Se vinceremo la nostra scommessa l’anno prossimo ripeteremo l’esperienza. Intanto per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo vi invitiamo a visitare il nostro sito. Ci vediamo a Grimaldi!”.