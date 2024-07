Buono Spesa 2024: sostegno al reddito per i lavoratori del turismo in provincia di Imperia

L’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Imperia, ha avviato il progetto “Buono Spesa 2024”, rivolto ai dipendenti di imprese in regola con i contributi dovuti alla Commissione Paritetica provinciale di Imperia.

Il bando di sostegno al reddito è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore Turismo, per i quali viene applicato il Contratto Nazionale del Turismo, firmato dai sindacati del settore e da Confcommercio. Sono a disposizione voucher da 200 Euro, fino ad esaurimento dei fondi e la graduatoria si baserà sui modelli Isee, partendo dai redditi più bassi.

Per accedere al bando, i lavoratori devono avere un contratto a tempo indeterminato o determinato, avere superato il periodo di prova, essere in forza al momento della presentazione della domanda e presentare un modello Isee valido.

Le domande di richiesta dei Buoni Spesa 2024, complete di documentazione, dovranno essere consegnate entro il prossimo 31 agosto alla segreteria della Commissione Partitetica provinciale in via De Marchi 5 a Imperia, previo appuntamento al numero 0183/274239, oppure essere inviate via mail a info@paritetica-im.it o paritetica@pec.it, oppure essere inviate tramite raccomandata a/r.

Spiega Paolo Saglietto, Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Imperia: “I buoni per il sostegno al reddito, oltre ad essere uno strumento prezioso per i lavoratori, mettono altresì in risalto l’attenzione che le imprese hanno nei confronti dei loro collaboratori. Crediamo sia il frutto di un’ottima azione sinergica fra la Confcommercio e i Sindacati dei lavoratori”.

Sottolinea Roberto Fallara, Vicepresidente dell’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Imperia: “Si tratta di un’iniziativa che darà un po’ di ristoro ai lavoratori del settore e permetterà loro di avere un buono spesa, che potrà essere utilizzato per acquistare beni che li aiutino ad affrontare la vita quotidiana. Va messa in risalto come la collaborazione proattiva all’interno delle forme di bilateralità possa dare le risposte ai propri rappresentati, pur nella diversità di ruoli svolti da Associazioni datoriali e Associazioni sindacali. Auspichiamo che l’iniziativa del sostegno al reddito abbia successo, perché è nostra intenzione ripeterla in futuro, incrementando, laddove possibile, le risorse destinate a questo progetto”.

La Commissione Paritetica Provinciale

Centro Servizi Ente Bilaterale Terziario e Turimo

La Commissione Paritetica Provinciale Terziario Turismo e Servizi è stata costituita nel 1959 tra Unione Commercianti – Confcommercio della Provincia di Imperia, in rappresentanza delle aziende del terziario, turismo, pubblici esercizi e panificazione e le Federazioni Sindacali territoriali di settore di Cgil, Cisl e Uil, in rappresentanza dei lavoratori.

L’Ente Bilaterale del Turismo

Gli Enti Bilaterali sono organismi paritetici costituiti su iniziativa delle Parti firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Terziario e Turismo) e sono articolati a livello territoriale. Hanno l’obbiettivo di essere punto di riferimento per le imprese e per i lavoratori sugli aspetti legati al mondo del lavoro, alla formazione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Elaborano e diffondono buone pratiche di lavoro, promuovono attività formative, rilasciano i pareri di conformità relativi ai contratti di apprendistato. Forniscono indirizzo e supporto all’impresa nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative per il superamento delle problematiche esistenti.