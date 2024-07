Regione: il presidente ad interim Piana sul riesame: "Vicini a Toti, proseguiamo lavoro per il bene della Liguria"

“La decisione del Tribunale del Riesame ci rammarica ma questo non cambia la nostra volontà a proseguire il lavoro di giunta e maggioranza nel portare avanti il progetto di crescita e sviluppo della Liguria che non si è mai fermato in questi mesi. A Giovanni va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza con la speranza che la Cassazione possa intervenire sulle misure restrittive a cui oggi è costretto, convinti che abbia sempre agito nell'interesse del territorio".

Così il presidente ad Interim della Regione Liguria Alessandro Piana dopo la decisione del Tribunale del Riesame.