Sanremo: revocato il divieto di balneazione nella spiaggia del tiro a volo

Dopo una settimana dalla sua introduzione, il divieto di balneazione per il Tiro a Volo, ossia il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera Capo Pino Levante e la struttura turistico ricreativa Villaggio dei Fiori compresi, è stato revocato dall'amministrazione. la decisione è arrivata in seguito ai risultati dei campionamenti, che hanno dato esito favorevole in tutti i parametri previsti.

L'ordinanza è stata emessa in seguito al report di Rivieracqua, la quale ha comunicato che per poter ripristinare la funzionalità del collettore fognario insistente sull’arrivo dell’impianto di sollevamento denominato “Tiro a Volo” si sarebbero potuti verificare dei disservizi alla stazione di sollevamento stessa, ma i risultati hanno dato esito favorevole.

Si procederà quindi alla rimozione della segnaletica, che porterà alla seconda riapertura della balneazione dopo quella alla Foce e in corso Trento Trieste.