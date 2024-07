Sport da combattimento, un successo l'evento Psv Dh & Fighting contest a Vallecrosia (Foto)

Gli sport da combattimento sbarcano a Vallecrosia regalando divertimento e forti emozioni al pubblico presente. Ha avuto successo l'evento Psv Dh & Fighting contest andato in scena sabato scorso nell'oratorio centro giovanile Don Bosco.

Sono saliti sul ring atleti provenienti da diversi team: PSV GL, PSV LM, Fight Team Ponente, Kickboxing- K1 Ospedaletti, Club Phuket, Five Stars Boxing di Nizza, che si sono sfidati nelle discipline a contatto leggero di tutti gli sport da combattimento (kickboxing, k1, muay thai e boxe).

Match clou della giornata il titolo mondiale WPKO di Grappling, in palio fra Giuseppe Ruotolo del team Carlson Gracie opposto a Luca Messori dei Guerrieri del Tiepido di Modena. "Una bellissima lotta, durata otto minuti e mezzo sui dieci previsti, chiusa per sottomissione da Giuseppe Ruotolo, vedendolo così incoronare campione mondiale, su un Messori mai domo" - fanno sapere gli organizzatori - "Il tutto è stato accompagnato dalla fantastica esibizione della scuola di DownHill della PSV".

"Prima di ogni cosa ci tengo a ringraziare gli atleti, veri protagonisti di questo evento, i loro maestri, lo staff arbitri della IKTA, provenienti dal Piemonte, e il presidente IKTA-WPKO Massimo Brizi" - dice Luca Maggio, fighter di Vallecrosia - "È la prima volta che organizzo una gara, pertanto, la tensione e l'emozione si sono fatte sentire ma, nonostante tutto, l'evento si è svolto nel migliore dei modi. Ringrazio tutto lo staff della Polisportiva Salesiani Vallecrosia e dell'oratorio per avere permesso tutto questo, la Croce Azzurra Misericordia per la presenza e il supporto medico, il team Moschitta per la fornitura dell'area di gara e ovviamente i nostri sponsor: Six Motion Competition, Piccolo Bristot Gourmet e l'impresa di pulizie Il Sole. Grazie anche a tutti i ragazzi della PSV LM, che si sono improvvisati come staff di gara per la prima volta riuscendo in tutto. Uno speciale ringraziamento ovviamente va anche a Ruotolo e Messori per aver dato il loro contributo da veri professionisti. Spero che questo evento possa essere la base per svilupparne altri cercando di migliorarsi sempre".