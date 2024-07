Sanremo: terminati i festeggiamenti di San Siro, l'appuntamento rimandato a luglio 2025 (Foto)

L’aspetto religioso dei festeggiamenti parrocchiali di San Siro è rappresentato dalla celebrazione del 7 luglio ed è l’occasione per cui si sono sviluppati negli anni queste giornate che culminano proprio con la Santa Messa nel giorno in cui la Chiesa fa memoria del suo ricordo.

Risuonano ancora le parole del Vescovo Suetta che, prendendo spunto dal pensiero di Papa Francesco che ha ispirato il titolo dei festeggiamenti “Le cose ordinarie quando si fanno per amore diventano straordinarie”, ha chiosato riconoscendo che fare comunità è possibile – e questa settimana lo ha dimostrato - anche in questo momento in cui la Chiesa vive un momento di crisi e di allontanamento da parte dei fedeli.

Con il ‘Fughetu de san Scì’ si sono poi ufficialmente chiusi i festeggiamenti parrocchiali del 2024, seguiti dalla premiazione della stra-San Siro.

“Le offerte raccolte – dicono gli organizzatori - dedotte le spese, andranno a favore della Parrocchia di San Siro per la quale abbiamo voluto metterci a servizio. La nostra gioia, condivisa con gli altri, cancella gli sforzi e le fatiche: ci stiamo già preparando per luglio 2025”.