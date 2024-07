Le prossime 5 criptovalute 1.000x da non farsi scappare

Anche con il mercato delle criptovalute in fase calante, i trader sono a caccia dei prossimi token che potrebbero generare guadagni enormi. Ci sono molti contendenti, ma solo pochi token eccezionali hanno il potenziale per puntare alla luna e ricompensare i primi investitori con profitti davvero consistenti.

Ecco alcuni nuovi token particolarmente promettenti che verranno quotati sugli exchange quest'estate.

PlayDoge

PlayDoge è un nuovo gioco di criptovalute play-to-earn con il potenziale di raggiungere centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo subito dopo il suo lancio. È il perfetto mix tra il gioco di animali domestici Tamagotchi, che ha venduto più di 82 milioni di unità al suo apice negli anni '90, con il meme doge, e mette il tutto in un formato mobile-friendly accessibile ai giocatori di criptovalute alle prime armi.

Con PlayDoge, i giocatori possono guadagnare token $PLAY prendendosi cura del loro doge virtuale e portandolo in 20 avventure ispirate ai videogiochi. I giocatori possono quindi spendere i loro $PLAY in potenziamenti in-game, dando loro ancora più opportunità di catturare più $PLAY.

La domanda per il token $PLAY è alle stelle durante la prevendita di PlayDoge perché solo i giocatori che possiedono token potranno qualificarsi per le ricompense. La prevendita ha incassato finora oltre 5 milioni di dollari e sta dando agli investitori la possibilità di acquistare a un prezzo scontato di soli $0,00515. Inoltre, gli investitori della prevendita di PlayDoge possono mettere in staking i loro token per guadagnare ricompense APY del 110%.

PlayDoge è stato definito la prossima criptovaluta da 100x da analisti come Jacob 'Crypto' Bury, ma il token potrebbe salire ancora di più dopo il lancio.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è un altro token entusiasmante che fonde un meme popolare con un'utilità molto richiesta. Questo progetto sta costruendo una blockchain Layer-2 per Ethereum, simile a Base, Optimism e Polygon. Promette di elaborare transazioni 100 volte più velocemente di Ethereum e di ridurre drasticamente le commissioni per gli utenti, rendendolo un potenziale hub per lo sviluppo futuro di meme coin.

Pepe Unchained sta attirando investitori al suo Layer-2 offrendo ricompense di staking elevate. Durante la prevendita, gli investitori possono guadagnare l'879% di APY, un ottimo modo per aumentare il tuo potenziale ritorno quando $PEPU arriverà sugli exchange.

La domanda per il token $PEPU è stata travolgente durante le prime 2 settimane di prevendita, con Pepe Unchained che ha venduto coin per un valore di oltre 2 milioni di dollari. Analisti come Matthew Perry hanno elogiato Pepe Unchained, sottolineando che potrebbe essere il più grande Layer-2 su Ethereum finora.





In questo momento, $PEPU è in vendita a un prezzo scontato di soli $0,0082267. Questa è un'enorme opportunità che gli investitori che intendono aprire una posizione adesso.

OPZ

OPZ è un nuovo, unico nel suo genere, crypto wallet decentralizzato e exchange decentralizzato basato sull'intelligenza artificiale. Sta introducendo molteplici innovazioni nel modo in cui gli utenti archiviano e gestiscono le proprie criptovalute, il che potrebbe renderlo uno dei progetti più importanti della prossima corsa al rialzo delle criptovalute.

Con OPZ, gli utenti ottengono un crypto wallet sicuro e flessibile con un browser dApp integrato e un exchange di token. Tutti questi elementi sono integrati ad un assistente AI, che può aiutare gli utenti a gestire i propri investimenti, individuare opportunità di trading e spostare denaro tra i propri wallet al costo più basso. OPZ sta anche creando una carta con chip NFC, che consentirà ai possessori di token $OPZ di connettersi alle dApp con un semplice tocco.

La prevendita OPZ ha raccolto più di $580.000 solo pochi giorni dopo essere stata lanciata, dimostrando che gli investitori sono entusiasti del potenziale di questo progetto. Per un periodo di tempo limitato, i primi investitori nella prevendita OPZ possono richiedere un bonus token quando acquistano $OPZ. Possono anche mettere in staking i loro token guadagnando un APY del 97%.

Purple Brett

Purple Brett è una semplice meme coin di Solana, ma con il potenziale per generare un enorme boost dopo il lancio. Questo token combina la popolarità di Brett, la più grande meme coin sulla rete Ethereum Layer-2 Base, con la popolarità della blockchain di Solana.

Il token $PURRETT di Purple Brett è già stato lanciato su Solana ed è disponibile per il trading su exchange centralizzati come MEXC, Poloniex, Bitget e altri. Nel giro di pochi minuti dal suo ingresso sul mercato, $PURRETT è esploso di oltre 150 volte prima di ricadere bruscamente sulla terra. Tuttavia, come per le meme coin più popolari, questa crescita potrebbe essere solo l’inizio di un pump molto più consistente.

$PURRETT ha una capitalizzazione di mercato ultra-bassa di soli $24.000, quindi un picco nella domanda potrebbe far schizzare questo token alle stelle.

Base Dawgz

Base Dawgz è una meme coin multi-chain lanciata simultaneamente su Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. È in grado di "saltare" senza sforzo tra le reti, consentendo a investitori e trader di spostare rapidamente valore in tutto l'ecosistema.

Ciò ha enormi implicazioni per l'utilità di Base Dawgz, poiché potrebbe diventare uno dei token più importanti per l'interoperabilità cross-chain. Inoltre, il fatto di essere multi-chain del token $DAWGZ gli consente di beneficiare della crescita in una qualsiasi di queste reti, non importa se Solana supera Ethereum o se Base batte Avalanche. Se pensi che il mercato delle criptovalute nel suo complesso crescerà, allora è ragionevole essere rialzisti su $DAWGZ.

Quel potenziale non è passato inosservato agli investitori. La prevendita di Base Dawgz ha venduto più di 2,3 milioni di $ di $DAWGZ nelle sue prime settimane, un inizio impressionante per l'ICO. Base Dawgz ha anche delegato i suoi investitori a promuovere il token, promettendo un airdrop di token $DAWGZ per chiunque condivida nuovamente contenuti dall' account Base Dawgz X .

$DAWGZ è in vendita ora per soli $0,00581, un prezzo fortemente scontato che consente ai primi investitori di accedere a importanti guadagni dopo il lancio. Il prezzo di $DAWGZ è destinato a salire presto.