Petanque, GS Ventimiglia sconfitto in finale scudetto da Vita Nova Savigliano

La finale scudetto svolta sabato scorso, 6 luglio a Belluno, è stata vinta di misura per 10-8 dalle forti piemontesi del Vita Nova Savigliano che hanno battuto le altrettanto valide giocatrici ventimigliesi che fino all'ultimo hanno sperato di vincere la competizione.

La gara si metteva subito a favore delle piemontesi che vincevano i primi tre confronti; ma le ventimigliesi non demordevano e riuscivano a rimontare l'incontro alla distanza tanto che, la conclusiva gara a terne decideva la compagine vincente dello scudetto che risultava poi il Team di Savigliano.Pur sconfitte, alle ragazze ventimigliesi, rimane la soddisfazione di essere arrivate sino in fondo alla massima competizione di petanque in Italia. Alla gara hanno partecipato: Rosina e Liliana Greco, Simona Bagalà, Roberta Peirano, Floriana Anselmi, Elvira Grillo, Maria Ferraro e Simona Claps.