A Bordighera arriva "E… state in Tenco – Bordighera d’Autore": si parte il 2 agosto

La Città di Bordighera e la Fondazione Club Tenco presentano “E… state in Tenco – Bordighera d’Autore”: due serate, il 2 e il 3 agosto, con la musica e i testi del grande cantautorato italiano di Alberto Fortis e Paolo Jannacci. I Giardini Lowe saranno la cornice perfetta per la rassegna, che con equilibrio accenderà l’attenzione anche sulle nuove voci d’autore di Roberta Giallo e di Irene Buselli e farà un’incursione nella letteratura dedicata alle sette note.

A seguire il programma dei due appuntamenti, che hanno radici in importanti pagine della storia della musica e della cultura e le portano in un presente quanto mai vivo e attuale.





Venerdì 2 agosto, ore 21

Presentazione del libro e disco “Il Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte” a cura di Sergio Secondiano Sacchi , direttore artistico del Club Tenco

a cura di , direttore artistico del Club Tenco Concerto di Roberta Giallo , cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice musicale

, cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice musicale Concerto di Alberto Fortis, cantautore, scrittore e poeta



Sabato 3 agosto, ore 21

Presentazione del libro “Musica e parole – breve storia delle canzoni d’autore in Italia” di Paolo Talanca (Carocci editore)

di (Carocci editore) Concerto di Irene Buselli , cantautrice

, cantautrice Concerto di Paolo Jannacci, pianista e compositore



“E’ un grandissimo piacere avere a Bordighera le canzoni, le voci, i testi di grandi artisti come Paolo Jannacci, Alberto Fortis, Roberta Giallo e Irene Buselli: siamo convinti che ognuno racconterà pagine meravigliose, perché i cantautori sono poeti che scrivono versi in musica.” dichiarano il Sindaco Ingenito e l’Assessore Rodà. “Abbiamo lavorato con la Fondazione Club Tenco nel solco del legame tra Bordighera e la musica d’autore, per due serate che impreziosiscono ulteriormente il nostro calendario “Un Mare di Eventi” e che certamente richiameranno pubblico ben oltre la nostra Città, come sanno fare gli appuntamenti e le manifestazioni nati nel segno della qualità.”

“È il secondo anno consecutivo che collaboriamo con la Città di Bordighera che ringraziamo per il graditissimo invito, siamo certi che sarà un evento dove la cultura, la letteratura e la musica d’autore si uniranno per due serate magiche come il luogo che ci ospiterà.” dichiara l’amministratore delegato della Fondazione Club Tenco Graziella Corrent.

I biglietti possono essere acquistati da oggi, lunedì 8 luglio, presso l’Ufficio IAT di Bordighera, in via Vittorio Emanuele 172; il costo è di € 10 per ciascuna serata.