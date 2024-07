Sanremo: 'Aria Tango' di Micha van Hoecke e il 'Bolero' di Ravel approdano al Teatro Ariston

Debutta il 27 luglio a Versiliana Festival per poi arrivare al Teatro Ariston di Sanremo l’8 di agosto. Aria Tango è la nuova produzione che il Balletto di Milano e Versiliana Festival dedicano alla memoria di Micha van Hoecke. Indimenticato ed indimenticabile artista, van Hoecke avrebbe compiuto 80 anni il 22 luglio, ma è scomparso nel 2021. Personalità grandissima della danza in Italia, dove si era stabilito da oltre trent’anni, Micha van Hoecke è ricordato come una delle figure che sicuramente hanno lasciato il segno. Un artista generoso, che ha amato il teatro e la danza profondamente. Ripreso dall’amatissima moglie, la danzatrice Miki Matsuse, Aria Tango (2013) è realizzato su brani del Premio Oscar Luis Bacalov. Fortemente autobiografico, il Poema coreografico, come amava ripetere Micha van Hoecke, affonda le radici nella cultura tanghera e tzigana tanto cara al coreografo che, senza alcun intento didascalico e in un’atmosfera atemporale e surreale, racconta stati d’animo, timori, paure, passioni. "Aria Tango" era il balletto che Micha aveva creato per la sua sorella gemella, scomparsa nel 2010”, spiega Miki Matsuse. “Dopo uno spettacolo, una persona si trova a camminare su un palcoscenico vuoto e incontra tutti gli spiriti che si animano durante la notte. Tra questi, vede sua sorella infelice, il cui spirito è ancora legato a questa terra. Con l’aiuto degli altri spiriti, riesce a liberare la sua anima. Ora dedicherò questo spettacolo a loro due, Micha e Marina, che continuano a proteggermi, guardandomi dalle stelle”.

Nella seconda parte della serata si passa dalle emozioni del Tango a quelle del Bolero, nell’esclusiva versione del Balletto di Milano di Adriana Mortelliti sulla celeberrima partitura di Maurice Ravel che celebra la seduzione. Nel crescendo musicale e coreografico, corpi sinuosi intrecciano una danza che culmina nel sorprendente finale.

Protagonisti i talentuosi danzatori del Balletto di Milano Alessandro Orlando, principal e maître della Compagnia e Sofia Gironi, Amanda Hall, Annarita Maestri, Sinthya Pezzoli, Alessia Sasso, Anthea Van der Ham, Giusy Villarà, Kevin Alsina, Anatole Blaineau, Gianmarco Damiani, Jack Farren, Mattia Imperatore e Leo Rech.

Biglietti disponibili presso il botteghino del teatro, online: www.aristonsanremo.com, www.ticketone.it a partire da € 18,00.

8/8/24 Teatro Ariston, Sanremo

ARIA TANGO coreografia di Micha van Hoecke, ripresa da Miki Matsuse, musiche di L. Bacalov

Coproduzione Balletto di Milano – Versiliana Festival

BOLERO coreografia di Adriana Mortelliti – musica di M. Ravel

Biglietteria online: www.aristonsanremo.com / www.ticketone.it