Sanremo: successo di partecipanti alla sagra di ieri sera nell'ambito dei festeggiamenti di San Siro (foto)

Rostelle, pasta, frittura di totani, birra, patatine, condiglione, bruschette e salsiccia, temperatura gradevole, musica, tanta gente e voglia di divertirsi. Questi gli ingredienti per un'ottima sagra come, ad esempio, quella svoltasi ieri sera in Piazza San Siro a Sanremo.

"Ieri sera, come da tradizione - spiegano dall'organizzazione -, chi ha partecipato può confermare che è stata una bella serata: certo, innovarsi e cercare nuove strade è importante ma anche mantenere le vecchie abitudini non è poi così male.

La piazza gremita in ogni angolo, la nuova pista da ballo occupata da ballerini anche improvvisati, i profumi che si spandevano nell’aria ma prima di tutto alle ore 19.30 il suono delle campane che ha dato ufficialmente il via alla serata.

Una marea di magliette arancione sparsa ovunque come tante formichine: eccoli i volontari. Persone di varie età e professioni che aspettano da un anno all’altro il 5 e il 6 luglio per poter dare una mano alla realizzazione della Sagra di San Siro.

In estate le sagre si svolgono ovunque, ognuna con la propria peculiarità: la nostra ha il pregio di essere l’unica – almeno in zona - in cui si viene serviti direttamente al tavolo dai volontari. Una organizzazione quasi scientifica consente l’ottimizzazione delle forze a disposizione in modo tale che ognuno trovi il suo spazio e la possibilità di essere di aiuto secondo le sue caratteristiche. E ciò significa che i Festeggiamenti sono fortemente voluti e pensati con mesi di anticipo per fare in modo che tutto sia il più possibile perfetto. Poi, si sa, l’inconveniente può sempre capitare ma il Comitato cerca di prevedere anche l’imprevedibile per poterlo fronteggiare all’occorrenza.

E stasera si replica!".