Valle Argentina: si trovano tanti ottimi funghi ma i Carabinieri multano due persone senza permesso (Foto)

L’umidità degli ultimi giorni ha portato nei boschi delle nostre montagne molti appassionati, che trovano funghi anche di grande qualità.

E’ delle ultime ore la notizia (QUI) relativa alla possibilità dei fungaioli, di acquisire il permesso di poterli cercare nella cosiddetta ‘Foresta di Sanson’, luogo particolarmente ricco di funghi a ridosso del comune di Triora ma, di fatto, in territorio francese.

Ma, contemporaneamente, arrivano le prime multe per chi, invece, cerca funghi sul territorio italiano ma senza il permesso. Le operazioni di controllo sono state svolte dalla Forestale di Badalucco (coordinata dal Maresciallo Ulisse Bencivenni) che, in particolare nelle zone di colle Melosa e del Gerbonte, hanno verificato diversi cercatori di funghi.

Moltissimi erano nei boschi alla ricerca dei migliori porcini (e non solo) ma, due di loro sono finiti nella rete della Forestale e sono stati multati, in quanto non in possesso del permesso. Sono state comminate due sanzioni da 100 euro ciascuna e sequestrato il ‘raccolto’, pari ad oltre tre chili di funghi.

Ricordiamo che il permesso annuale per la ricerca dei funghi in territorio italiano ammonta a 65 euro mentre, quello per poter operare nella ‘Foresta di Sanson’ in territorio francese, ne costa 100.