Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 6 e domenica 7 luglio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 6 LUGLIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-18.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397

10.00. ‘Memorial Franco Botti’: gara ciclistica su percorso cittadino categoria giovanissimi 7-12 anni. A cura di ASD US Sanremese 1904 – sez. ciclismo, info ussanre1904.ciclismo@libero.it (più info)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



17.30-19.30. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, Rosario e Vespri + triduo di preparazione alla Solennità di San Siro con Celebrazione Eucaristica in Basilica + dalle 19.30 Serata gastronomica e danzante con l'orchestra Fantasia in piazza San Siro, anche domani

19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il duo Blu Syrio dormato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata musicale e gastronomica con ‘I Menestrelli’. Via Castello a Coldirodi

IMPERIA

9.00-19.00. ‘Viva i Saldi’: giornata commerciale nel Centro di Oneglia



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia, fino al 18 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto a cura di un duo musicale, che vede la partecipazione di Damiano della Torre, pluristrumentista che ha collaborato con artisti di fama internazionale come Luciano Pavarotti e Joe Cocker. Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio



15.00-21.00. Mostra Collettiva d’arte e artigianato a cura Comitato San Secondo. Chiostro Sant’Agostino, anche domani

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



18.00-22.00. ‘Diavoloacquasanta’, mostra bi-personale di Carlo Maria Maggia (scultore) e Federica Orsini (pittrice): un viaggio artistico attraverso il tema degli opposti legato all’arte. Ex chiesa San Francesco della città alta, info 348 3329580 (giornate di apertura: 6/7/12/13/14/19 luglio)

19.00. ‘Il Cielo dal Paradiso Terrestre’: visita guidata con breve introduzione storica del parco e, a seguire, osservazione astronomica dalla terrazza di Palazzo Hanbury a cura dell'associazione Stellaria. Giardini Hanbury (15 euro), prenotazione obbligatoria al 0184 229507

20.00. Cena in Bianco Unconventional Dinner Edizione 2024 a cura di Comitato Pro Centro Storico. Giardini Pubblici Tommaso Reggio, partecipazione gratuita, info e prenotazioni 347 2356624

21.00. Torneo estivo in notturna a 7 giocatori (categoria 2009) a cura Ventimiglia Calcio. Campo Sportivo Simone Morel, anche domani

21.00. Presentazione Agosto Medievale, Palio Marinaro con conferenza ‘La pirateria nella storia del Mar Ligure’ + concerto di musica antica con Intermezzi teatrali a cura Ente Agosto Medievale. Sala Convegni di Sant’Agostino

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



16.00. Incontro con lo scrittore Enzo Barnabà e il suo ultimo libro ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’, edito dalla casa editrice Infinito. Giardino del Museo Bicknell, via Romana 39

17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8, fino al 7 luglio

18.00-22.00. ‘Sulle tracce del reale’: ultimo giorno dell’esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



20.00. Serata gastronomica e danzante in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.00. Per ‘Summer in Winter 2024, concerto della ‘OpenOrchestra’ diretta dal M° Marco Reghezza. Giardini Winter, località Arziglia (locandina)



21.30. Balliamoci l’estate: intrattenimento musicale alla Rotonda S. Ampelio, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

TAGGIA



10.00. Weekend di scrittura, escursioni e meditazione (6-8 luglio) con una scrittrice e la guida escursionistica Marina Caremellino. Ritrovo alla stazione di Taggia con proseguimento per Carpasio e sistemazione in ostello (i costi e dettagli dell’iniziativa a questo link)



20.30. ‘Travelling Blues Festival 2024’: serata Rodc'n'Blues con la partecipazione di Little Til & The Gangbuster e Gnola Blues Band di Maurizio Glielmo. A cura dell'associazione Note Stonate. Mercato coperto all’ingresso di Taggia, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.30. Ballo liscio con l’orchestra Giuliano e I Baroni. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-23.00. Street Food e intrattenimento nel Lungomare Colombo a ovest, fino al 7 luglio



SAN LORENZO AL MARE



10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

19.00. ‘Vini d'Amare’: degustazioni guidate dei vini di Liguria e eventi musicali, itinerario nel borgo (locandina)

21.00. Per il ciclo ‘Scorribande d’estate’, ‘Le fiabe del ponente ligure’: ‘Lo strano caso di Ramò, sbevazzone incallito’ e ‘La pelle di pulce’. Evento a cura del filosofo e appassionato storico Francesco Bianchi. Ritrovo al Belvedere vicino al Circolo Nautico, partecipazione libera e gratuita



DIANO MARINA

8.00-24.00. (ANNULLATO) Horror Night: Shopping a tema per le vie del centro per tutto il giorno. A cura di Confcommercio

9.00. Marabilia: le attività sanitarie incontrano le attività ricreative. Sala consigliare Comune (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



10.30. Per il M&T Festival (30ª edizione), DrumCircle in piazza Torre Santa Maria, fino all'8 luglio



21.30. Per il M&T Festival (30ª edizione), ‘Cattivi bambini’ con fiabe di ordinaria, attuale follia. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

ENTROTERRA

BAJARDO

9.00-17.00. 6° Memorial Jose Littardi: manifestazione dedicata al compianto Jose Littardi, ex sindaco di Bajardo, con auto da rallye con esibizione sul tracciato bajocco del rally

BORGOMARO

18.30. Seconda edizione della Festa della birra organizzata dall’associazione ‘A toa de San Muixiu’ accompagnata da dj, panini, pan fritto e altre delizie tipiche dell’entroterra. Frazione Conio

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



CERIANA



19.00. Apericena in piazza: un momento conviviale per gustare un aperitivo in compagnia prima del concerto

21.00. Concerto dei ‘Nuovi Solidi e dell'orchestra Note Libere’: omaggio musicale a Lucio Battisti, uno dei cantautori più amati d'Italia

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna operistica ‘Sorrisi lirici a Diano Castello’ – Memorial Enzo Dara, concerto ‘Salotto buffo - Le più belle opere buffe tra arie e duetti’ con il soprano Anna Delfino ed il basso Nicholas Tagliatini. Musiche di W.A.Mozart, G.Donizetti e G.Rossini. Teatro Concordia, ingresso gratuito

MOLINI DI TRIORA

21.15. Per gli incontri a Casa Balestra, ‘Terra Golosa’: ‘Vi canto dell'inferno’ di Dante Alighieri’, recita l'attore Gioacchino Loqico + ‘Ode al pane’ do Pablo Neruda. Letture a cura dell’attore Elio Marchese + ‘Quel goloso di mio papà’: racconti di cucina e principi alimentari di Libereso Guglielmi. Racconta Tanya Guglielmi. Ricreatorio San G.B. Lantrua in Via Grande, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

21.00. 24esima edizione del ‘CantaMontagna’, rassegna di cori organizzata dal Coro Alpino Monte Saccarello, della sezione A.N.A di Imperia, diretto da Gian Paolo Nichele. Ospite sarà la Corale Alpina Montagne Verdi – ‘Egidio Gazzano’ di Calizzano. Forte Centrale al Colle di Nava

SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica e danzante organizzate dalla Pro Seborga con l’orchestra Cristian e La Luna Nueva e degustazione di piatti tipici seborghini + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MENTON



7.00-23.00. Fête de la Saint-Pierre: giornata alla scoperta della storia locale. Luoghi vari (il programma)



MONACO

9.00-20.00. 11esimo Monaco Energy Boat Challeng (ultimo giorno): appuntamento delle nuove tecnologie e delle energie alternative con la partecipazione di giovani ingegneri provenienti da scuole e università di tutto il mondo, mettendoli in contatto con i protagonisti del comparto nautico. Evento a cura dello Yacht Club Momaco. Baia di Monaco (più info)



10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



10.30-18.30. 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)

14.00-18.00. Artmonte-Carlo: ultimo giorno dell’8ª edizione del salone dell'arte e del design contemporaneo al Grimaldi Forum Monaco, anche domani (più info)



17.30. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’ (ultimo giorno): evento che riunisce i migliori cavalieri del mondo, ai piedi del Palazzo dei Principi. Port Hercule (più info)



20.00. Concerto ‘Stars 80 - Fight Aids Monaco Night’. Salle des Etoiles (più info)



NICE



21.00. Concerto del rapper statunitense Travis Scott. Stadio Allianz Riviera, Boulevard des jardiniers (info e acquisto biglietti)





DOMENICA 7 LUGLIO



SANREMO



6.30. Escursione al Monte Archas a cura della sezione di Sanremo del CAI. Ritrovo presso l’ex stazione FS di Sanremo, piazza Cesare Battisti, info 335.5492233 (più info)



10.00-19.00. Negozi aperti, in via straordinaria, in occasione dell’inizio dei saldi estivi. Vie e piazze del centro

15.00-18.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: intrattenimento per i più piccolo ‘Art Painting’ con ‘Ops Teatro’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro, Concelebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Siro, presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Antonio Suetta. Al termine premiazioni, mescie della Famija Sanremasca, accensione del ’fughetu de San Sci’ e preghiera intorno al fuoco

23.00. Beach party ispirato alle feste in spiaggia di Ibiza al Monkey's sul Lungomare Italo Calvino, info 377 331 5738 (più info)



IMPERIA

8.15. ‘Monte Grande e Alpe di Baudo’: escursione accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo al parcheggio Pump Track Imperia, info 337 106 6940 (più info)



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia, fino al 18 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



16.00-18.00. ‘LegoArt’: laboratorio creativo per bambini che unisce l’arte alla programmazione, in cui i partecipanti realizzeranno alcune figure al fine di creare un’opera d’arte collettiva (10 euro). Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.30. Spettacolo ‘All that musical’ messo in scena dalla compagnia RG Spettacoli con repertorio che spazierà dai classici come ‘Singing in the Rain’, ‘Grease’ fino alle nuove produzioni come ‘Notre Dame de Paris’ e ‘Moulin Rouge’. Piazza del Duomo di Porto Maurizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA

10.00. Viaggio nel Paleolitico: visita guidata a cura della cooperativa Omnia al Museo Preistorico dei Balzi Rossi. Ritrovo all’ingresso del museo (10 euro, escluso biglietto Museo)

10.00-19.00. Mostra Collettiva d’arte e artigianato a cura Comitato San Secondo. Chiostro Sant’Agostino



10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio



18.00-22.00. ‘Diavoloacquasanta’, mostra bi-personale di Carlo Maria Maggia (scultore) e Federica Orsini (pittrice): un viaggio artistico attraverso il tema degli opposti legato all’arte. Ex chiesa San Francesco della città alta, info 348 3329580 (giornate di apertura: 6/7/12/13/14/19 luglio)

18.30-22.00. Ultimo giorno della mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte



21.00. Concerto di beneficenza del ‘Casa del Caos’ a favore del restauro dell’Oratorio di San Giovanni (disponibile servizio di buffet a partire dalle 19). Piazza delle Erba, info e prenotazioni 324 6656389

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

17.00-19.00. ‘Mes petits bonheurs - Acquerelli in viaggio’: ultimo giorno della mostra della pittrice Graziella Biga. sede dell'UCD-ANPI, via Al Mercato 8



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00. ‘AperiAcciuga con Musica’: aperitivo con cartoccio di acciughe e bicchiere di vino a cura dell'Ass. U Descu Spiaretè. Consumazione a pagamento. Animazione musicale a cura di ‘I Demueluin’ con canzoni inedite e tradizionali in lingua ligure e italiana. Spiaggia antistante il Comune

TAGGIA

9.00-19.00. ‘Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari’; manifestazione che in occasione dell’inizio dei saldi coinvolge commercianti, artigiani, produttori e ambulanti residenti. Intrattenimento musicale a cura del Duo Acustico Pan e Pumata. Via Boselli e via Cornice ad Arma



17.00-23.00. Made in Taggia e Dintorni: evento di musica, danza, laboratori, body painting, mostre di fotografia e pittura, visite guidate, momenti dedicati ai bambini e un gran finale con il teatro itinerante. A cura dell'Associazione 'La luna e i suoi raggi’. Piazza Cavour e Via Soleri a Taggia



21.15. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione commedia ‘La primavera della mia vita’. Via Lido ad Arma



22.00. ‘Silent Disco’: evento in collaborazione con Regione Liguria. Zona Darsena, Piazzale Manifestazioni (info e prenotazioni a questo link)



RIVA LIGURE



21.30. Per la rassegna ‘Antiqua’ dell’Accademia del Ricercare, ‘Alessandro Scarlatti: cantate e sonate nella Napoli barocca: concerto con Laura Lanfranchi, soprano - Luisa Busca, flauto - Yayoi Masud e Efix Puleo violini - Elena Saccomandi viola - Alberto Pisani violoncello - Gualtiero Marangoni violone- Claudia Ferrero clavicembalo. Piazza Matteotti, ingresso a offerta libera, info 331 1095412

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-23.00. Street Food e intrattenimento nel Lungomare Colombo a ovest



SAN LORENZO AL MARE



10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

DIANO MARINA

8.00. Diano Colleziona: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino

9.00. Marabilia: le attività sanitarie incontrano le attività ricreative. Sala consigliare Comune (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)



10.30. Per il M&T Festival (30ª edizione), DrumCircle in piazza Torre Santa Maria, fino all'8 luglio

21.30. Per il M&T Festival (30ª edizione), Danilo Amerio in concerto. Piazza Torre Santa Maria, ingresso libero

ENTROTERRA

BAJARDO

9.00. Mercatino degli scambi nelle vie del paese con musica popolare di La Rueldo

CARPASIO



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

CIPRESSA

21.30. Concerto della ‘Berben band’ in piazza

DIANO ARENTINO

21.00. Per la rassegna ‘Piano Arentino’, concerto di Dado Moroni in Piano Solo and Talks: serata di piano solo che racconta la carriera e le ispirazioni di uno dei più grandi pianisti jazz italiani. Azienda Agricola Valcrosa, Via Merea 101, info 335 8742775

DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine della visita guidata degustazione di Rossese e prodotti tipici presso dell’Enoteca Regionale di Dolceacqua (12 euro comprensivo di visita guidata e degustazione). Ritrovo presso lo Iat, info 337 1004228



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina Altavia + picnic sul prato con prodotti a Km zero + degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Altavia, Località Arcagna, info e prenotazioni al 380 4703395 (english speaking)



PIETRABRUNA

8.30. Escursione a San Salvatore ‘Croci e delizie’: passeggiata spiritual-gastronomica con pranzo al sacco. Ritrovo in piazza Giovanni XXIII

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

TRIORA



10.00. Festa della Madonna della Misericordia: Santa Messa, processione. Nel pomeriggio allegria con la banda musicale Pasquale Anfossi di Taggia

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA

18.00. Concerto d'organo Agati tenuto dal Maestro Michele Croese accompagnato dal Maestro Gianni Rivolta al flauto traverso. In programma una raccolta di musiche del compositore Georg Philipp Telemann ‘Der getreue musikmaster’. Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese (più info)



CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Ballo degli Angeli e dei Demoni’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



14.00-20.00. Artmonte-Carlo: ultimo giorno dell’8ª edizione del salone dell'arte e del design contemporaneo al Grimaldi Forum Monaco (più info)

14.00-20.00. 6ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 7 luglio (il programma)





