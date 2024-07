Natura rafforza la sua espansione in Italia con l'apertura del suo secondo store in Liguria a Sanremo

Natura continua a crescere in Italia con l'apertura del suo primo negozio a Sanremo, il tredicesimo nel Paese. Questo nuovo spazio ha una superficie di vendita di 110 m2 nella zona commerciale più importante della città. Precisamente in Viale Giacomo Matteotti 202, a pochi passi dal Teatro Ariston, noto per essere la sede del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il nuovo negozio arriva ad appena un mese dall'ultima apertura del marchio nella città toscana di Viareggio.

L'arrivo di Natura nel centro di Sanremo continua a riflettere la nuova immagine che il marchio sta adottando in tutti i suoi negozi. In particolare, questo spazio è caratterizzato da archi originali e soffitti alti che, insieme alle pareti e ai mobili color cioccolato, creano un ambiente molto accogliente. Anche l'illuminazione e la musica svolgono un ruolo importante nel creare un'atmosfera calda e accogliente e nel far sentire i clienti a casa.

Poiché Sanremo è una città di mare, Natura ha optato per gli articoli più estivi della collezione, come parei, asciugamani, abiti e bikini. In questo nuovo negozio è possibile trovare anche un'ampia gamma di prodotti per la decorazione, il profumo e il benessere.

La nuova apertura a Sanremo rientra nel piano di espansione dell'azienda spagnola in Italia, collocandosi in una città al confine con la Francia. Natura culminerà la sua presenza con l'apertura di un negozio a Roma (Via del Tritone) ed uno a Bologna (Via Farini). Il primo negozio Natura è sbarcato nel 2020 a Bergamo, grazie agli imprenditori Javier Gómez e Ana Combalia, che vantano una vasta esperienza nel settore del retail. Il loro istinto e la loro iniziativa li hanno portati a sviluppare il progetto Natura in Italia, che in 4 anni conta con praticamente quindici stabilimenti nel Paese.

Informazioni su Grupo Natura

Più di trent'anni fa, un gruppo di amici ha deciso di creare un'azienda capace di fare le cose in modo diverso e di ispirare il mondo attraverso il rispetto per tutte le persone, le piante e gli animali che lo abitano.

Nel 1992 apre il primo negozio Natura a Barcellona. Nel 1994 inizia la sua espansione in Spagna attraverso i franchising e viene aperto il primo negozio a Porto (Portogallo). Oggi Natura conta più di 230 negozi in Spagna, Andorra, Portogallo e Italia.

L'essenza del Gruppo Natura è risvegliare tutti i sensi attraverso la costruzione di uno spazio stimolante. L'obiettivo è sempre stato quello di creare un percorso ricco di sensazioni, in cui gli aromi, gli oggetti e i capi che il marchio vende riescono a portare utilità ed emozioni ai clienti.

Essere un'azienda significa avere un impatto sul mondo, ma fin dall'inizio Natura ha lavorato per trovare un equilibrio tra redditività e principi. Per questo motivo, Natura porta avanti diversi progetti sociali e ambientali, come il Premio Natura, Acqua per l'Acqua, la Sciarpa Solidale, la collaborazione con Open Arms e la Foresta Natura.

Le principali forze trainanti del gruppo sono lo stimolo e la valorizzazione della creatività, il rispetto del mondo e delle persone e il desiderio di eccellere all'interno di una struttura orizzontale accessibile a tutti.

Natura Sanremo

Via Giacomo Matteotti, 202

Sanremo