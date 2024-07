Sanremo: domani scattano i saldi ma i commercianti matuziani apriranno anche domenica

C’è una grande aspettativa per i saldi a Sanremo. Come evidenziato ieri dalla sezione locale di Federmoda si punta molto sugli sconti di fine stagione che, partendo al sabato, potranno contare anche sulla massiccia ‘invasione’ di francesi.

Da oltre frontiera, infatti, sono previsti moltissimi turisti del weekend, che si aggiungeranno a quelli già presenti a Sanremo per vacanze più lunghe, senza dimenticare residenti e proprietari di seconde case. Un parterre potenziale importante su cui contare, quindi, per le vendite di fine stagione che come sempre termineranno a metà agosto con ‘Saldi di Gioia’.

Quest’anno, oltre ai negozi legati ai grandi marchi e alle ‘catene’ nazionali e internazionali, anche i commercianti storici locali terranno aperti i propri esercizi domenica. Quindi, per chi non potrà approfittare dei saldi nella giornata iniziale di domani, potrà farlo domenica, sia al mattino che al pomeriggio.

Un’offerta in più, sul piano commerciale, per Sanremo che attrae sempre gli appassionati dello shopping che cercano di abbinarlo anche a qualche ‘puntata’ nei ristoranti della città, dove si possono gustare sempre ottime prelibatezze.