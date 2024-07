Calcio amatoriale: Josè Espinal, ex Atalanta e nazionale Dominicana al torneo di Badalucco

Un ex attaccante della nazionale di calcio dominicana scenderà in campo, domani sera, al torneo di calcio a sette, organizzato dal Badalucco 2009, giunto quest’anno alla sua 46a edizione.

Si tratta del 42enne José Elpys Espinal Marte, conosciuto semplicemente come José, nativo di Santo Domingo de Guznam, con doppio passaporto, dominicano ed italiano. E’ un calciatore che si è fatto le ossa nelle giovanili dell’Atalanta e poi ha giocato in prima squadra per due stagioni.

Dopo una lunga carriera in cui ha girato praticamente tutta l’Italia, nelle serie B , C1 e D, è finito all’Eupen in Belgio per due anni. Ha concluso la sua carriera calcistica, dopo un passaggio nella Carlin’s Boys, nell’Ospedaletti, dove è stato ingaggiato Il 15 luglio 2016 sia come calciatore che come responsabile del settore giovanile.

Due anni prima era stato selezionato per la nazionale Dominicana ed aveva debuttato il 31 agosto 2014 contro l’El Salvador, collezionando con la maglia della nazionale, 2 presenze. E’ un attaccante, ala sinistra, che usa bene entrambi i piedi ed è ben quotato perchè in 216 presenze ha segnato ben 26 goal. Quindi non proprio un novellino. Abbastanza temibile per squadrette amatoriali che si sono formate per l’occasione.

Domani sera scenderà in campo, alle 22 con i colori di Manik: “E’ stato possibile accogliere l’ingresso di Josè Espinal, che vive in provincia di Imperia – spiega Roberto Oliva responsabile del torneo per l’ASD Badalucco 2009 – perché a norma di regolamento ogni squadra può iscrivere effettivamente 12 giocatori. Quelli di Manik avevano ancora un posto disponibile”.

Espinal giocherà quindi la partita prevista contro la compagine imperiese Impresa Edile Bella e, mercoledì 10 luglio, scenderà in campo anche contro la gelateria Lollipop di Sanremo.

Con questo inserimento Manik, attualmente a zero punti nel suo girone, spera di sollevare le sue sorti, magari per arrivare a giocare la finale prevista per il 12 luglio. Insomma il torneo di calcio di Badalucco si infiamma. Un contentino per chi amante del calcio giocato con il cuore è ancora scottato dalla partita della più brutta nazionale di sempre. Quella che si è arresa senza giocare.