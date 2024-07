Tennis: si ferma al primo turno di Wimbledon Matteo Arnaldi, Fognini vola al secondo con Ruud

Si ferma purtroppo subito l’avventura a Wimbledon per il tennista sanremese Matteo Arnaldi. Al primo turno, andando a sbattere contro lo statunitense Tiafoe, l’azzurro ha cominciato benissimo andando in vantaggio per due set a zero, ma dovendosi poi arrendere alla rimonta dell’americano in 3 ore e 9 minuti.

Primo set combattutissimo con Arnaldi che vince al tie-break. Quando, nel secondo, il matuziano porta a casa la vittoria per 6-2 sembra poter fare un sol boccone di Tiafoe che, invece, grazie ad un servizio potentissimo ha un ritorno di fiamma aggiudicandosi il terzo nettamente (6-1).

La quarta e quindi partita sono praticamente una fotocopia: in entrambi i casi, infatti, i due si aggiudicano i rispettivi servizi fino al 3-3, quando Tiafoe riesce a rompere l’equilibrio ed a fare il break. I due set finiscono 6-3 per l’americano e, purtroppo, Arnaldi deve già tornare a casa dal Championship britannico.

E’ andata meglio per l’armese Fabio Fognini che, al primo turno ha trovato il francese Luca Van Assche (vincitore all’Atp 125 di Sanremo la scorsa estate). In 2 ore e 5 minuti lo ha regolato con il netto punteggio di 6-1, 6-3, 7-5. Fognini, al secondo turno, incontrerà il forte norvegese Casper Ruud, testa di serie n° 8.