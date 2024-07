Un tavolo provinciale per 'Impresa donna' di Confesercenti per diminuire il 'Gender pay gap'

L'impegno di Impresa Donna Confesercenti in merito alla Parità di Genere prosegue ogni giorno in modo continuo, certe che è necessario garantire la diminuzione del gender-pay gap, migliorare le condizioni lavorative per le donne anche in relazione alla protezione della maternità, all’aumento dell’occupazione femminile e la maggiore inclusione.

C'è sempre più la necessità di promuovere la cultura del rispetto della dignità delle persone in ambito lavorativo senza distinzione di sesso e in una ottica di collaborazione tra le parti. Stiamo organizzando, convinte che possa rappresentare un momento di lavoro e confronto anche nella nostra Provincia, un’occasione di incontro che preveda la redazione di un nuovo protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di diversi soggetti interessati presenti sul territorio della provincia di Imperia, un protocollo d’intesa per l’istituzione del Tavolo permanente provinciale Pari Opportunità.

Il documento è rivolto per la sottoscrizione ai rappresentanti delle Associazioni di categoria datoriali e sindacali, degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Scopo del tavolo provinciale è creare attività di condivisione, riflessione e confronto sulle azioni positive territoriali e sulle tematiche che impattano sulla dimensione di genere a livello provinciale, coordinandosi con le attività realizzate dalla Regione Liguria, dagli Enti locali e dai soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità.

Un nuovo strumento che si possa configurare come luogo di confronto per promuovere e attuare in modo organico e concertato una efficace politica di pari opportunità sull'intero territorio.

Un'occasione anche per un’attività di promozione della Certificazione della Parità di genere, introdotta dalla legge 162 del 2021 e prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), un'opportunità unica per le aziende che vogliono investire in innovazione sociale e diventare parte attiva di un nuovo modello di società, traendo i massimi vantaggi da un ambiente di lavoro equo e inclusivo.