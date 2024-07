Sanremo: problemi di accesso ai seggi della scuola di via Volta, le lamentele degli elettori

La scarsa affluenza alle urne è stato ed è uno degli argomenti relativi alle ultime elezioni Amministrative di Sanremo (ma in generale avviene ovunque) con una percentuale che ha superato il 55% al primo turno e non è andata oltre il 43% al ballottaggio.

Una disaffezione dal voto che è ormai insista in molti cittadini e per la quale sarà molto difficile invertire la rotta. E, purtroppo, ci sono alcune situazioni in cui è stato anche difficile raggiungere i seggi. Uno di questi è in via Volta, alle scuole elementari dove molti cittadini hanno lamentato il difficile raggiungimento delle urne, a causa della lunga scalinata.

E, effettivamente, un paio di sezioni all’interno della scuola, sono state tra le più basse in percentuale nell’affluenza. Si tratta della 25 con il 23,01% e della 34 (la più bassa in assoluto) con il 15,12%. Ad onor del vero non tutte le sezioni di via Volta hanno fatto segnare tassi di affluenza, visto che dalla 36 alla 38 si sono attestate tra il 36 e il 40%, ma le lamentele non sono mancate.

C’è chi fortunatamente non ha problemi di deambulazione e gli scalini non sono risultati un ostacolo ma, in molti hanno evidenziato come siano difficili da fare, soprattutto per persone avanti con l’età. “Ho visto parecchie persone di una certa età arrancare per partecipare al voto – ci hanno detto - prima le rampe esterne, poi le scale all’interno dell’edificio”.

In molti hanno espresso rabbia perché, sull’altra rampa esterna (chiusa al pubblico), è presente un triste ed impolverato montascale e che, all’interno, un altro dispositivo faceva bella vista di sé, ma era non operativo.

Che l’affluenza al voto non sia certo da assoggettare alle problematiche evidenziate da alcuni cittadini per la scuola di via Volta è assodato, ma sicuramente non è facile per molti andare a votare in situazioni un po’ intricate.