Momenti concitati nella serata di domenica 30 giugno a Sanremo. Intorno alle 22.40 c'è stata una rissa tra tre sudamericani in via Francesco Corradi, all'altezza dell'omonimo ristorante Corradi.

Stando alle ricostruzioni dei presenti, dopo un breve inseguimento in via Padre Girolamo Saccheri, due uomini hanno iniziato a prendersela con un terzo, il quale sarebbe stato ferito in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sanremo e un mezzo di soccorso della croce rossa di Bordighera.