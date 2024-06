Ristorante Ai Torchi: Sapori di Mare e Vista Mozzafiato

Sogni un'estate immersa nei sapori del mare e nella bellezza della Riviera Ligure? Il Ristorante Ai Torchi a Bussana ti invita a vivere un'esperienza indimenticabile. Un pranzo o una cena da sogno sotto il pergolato e un menù estivo da leccarsi i baffi!

Al Ristorante Ai Torchi, il mare non solo si ammira, ma si assapora. Immergiti in un'esperienza gastronomica unica, dove la freschezza del pescato si sposa con la vista incantevole del litorale che da Bussana si estende fino al porto di Marina degli Aregai.

Terrazza esclusiva con vista panoramica: Concediti un pranzo o una cena sulla terrazza del ristorante, dove la brezza marina e l'azzurro del mare saranno la cornice perfetta per un pasto memorabile.

Un menu di pesce fresco e piatti gourmet: Lasciati conquistare dai piatti a base di pesce fresco, accuratamente selezionato e preparato dal rinomato Chef sanremasco Adalberto Battaglia, che, con la sua esperienza in ristoranti stellati a Roma e Londra, crea piatti unici e autobiografici. Al fianco dello chef Battaglia, il giovane aiutante Mirco Turchetto porta il suo entusiasmo e la sua creatività in cucina, garantendo un'esperienza culinaria sempre al top.

Spaghetti "Via Scoglio"

Se sei amante di primi gustosi a base di pesce freschissimo, qui potrai assaporare il piatto d'autore e autobiografico Spaghetti "Via Scoglio", con polpo, cozze, asparagi di mare e acqua di mare oppure delle Tagliatelle spesse tirate a mano alla Puttanesca, con tonno sott'olio fatto in casa, capperi e passata di pomodoro. Se poi sei amante della frittura di pesce non puoi perderti assolutamente il Gran Fritto Misto della Casa, con branzino e baccalà in pastella, acciughe fresche e riccioli di calamari, accompagnato da un'insalatina di songino.

Un menù estivo ricco e raffinato: Oltre alle specialità di pesce, il Ristorante Ai Torchi propone un'ampia scelta di piatti per soddisfare ogni palato. Se ami la carne, potrai degustare il medaglione di filetto di Fassona al pepe verde, accompagnato da verdure grigliate, oppure lasciarti tentare dall'immancabile menù degustazione, composto da sette portate a scelta dello chef. Per finire dolci all'altezza delle aspettative e piccola pasticceria.

Un'atmosfera unica per ogni occasione: La terrazza vista mare ed il suo pergolato sono perfetti per ospitare eventi speciali come matrimoni, compleanni e qualsiasi altra ricorrenza. Un connubio perfetto tra ottimo cibo e atmosfera incantevole.

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza gastronomica unica al Ristorante Ai Torchi!

Il Ristorante Ai Torchi è in Via Al Mare 10, Bussana Mare, Sanremo ed è aperto a pranzo e cena fino a tardi!

Per ulteriori informazioni o prenotazioni puoi chiamare al 329 4254257 o visitare la pagina Instagram.