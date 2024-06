Smaltimento pneumatici nell'imperiese, mediazione della Confartigianato

Grazie all’azione di Confartigianato Imperia, è prossimo alla risoluzione il problema relativo lo smaltimento degli pneumatici nella nostra provincia.

Il lavoro di mediazione dell’associazione di artigiani ha consentito di raggiungere l’accordo tra Amaie Energia e Servizi e Ambiente e Servizi Ecosolutions tramite il Consorzio Ecopneus. Tale accordo prevede in giorni stabiliti il posizionamento di una pressa all’interno di uno spazio individuato da AMAIE Energia e Servizi in Valle Armea in via Quinto Mansuino 18.

Il primo posizionamento della pressa con conseguente ritiro degli PFU presso le attività di coloro i quali ne faranno richiesta sarà l’8 luglio 2024.

Con questo intervento si punta a diminuire la quantità di pneumatici fuori uso e a regolarizzarne i ritiri.

Confartigianato Imperia, ancora una volta, si conferma attenta alle problematiche del settore. Ciò è stato possibile grazie alle numerose imprese che finora hanno scelto di affidarsi alla nostra associazione, che ha portato all’attenzione degli enti le istanze della categoria anche a livello nazionale.

“Sono molto soddisfatto che dopo quatto anni dal primo test che é stato fatto presso la carrozzeria Style Car. per garantire una corretto prelievo di PFU presso i gommisti, siamo giunti ad un accordo con Amaie per avere la possibilità di collocare un Eco compattatore in zona Valle Armea – ha detto il Presidente della categoria degli autoriparatori Sergio Camillo - Questo importante risultato servirà per ottimizzare i prelievi presso le officine e cercare risolvere il problema dello stoccaggio degli pneumatici. Un ottimo risultato raggiunto grazie all'impegno di Confartigianato”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato di Imperia telefonando al numero 0184/524523 o scrivendo una mail all’indirizzo lauro@confartigianatoimperia.it