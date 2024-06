Sanremo: bando di concorso per diplomati e laureati da destinare a mansioni di Istruttore Servizi Tecnici

Il Comune di Sanremo conferma l’impegno nel potenziamento delle risorse umane con un nuovo bando di concorso aperto a diplomati e laureati da destinare a mansioni di Istruttore Servizi Tecnici.

Da domani (venerdì 28 giugno) il bando, contenente tutte le informazioni necessarie ai candidati per potere presentare domanda di partecipazione, sarà disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di concorso) del sito web (www.comunedisanremo.it).

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente mediante il Portale del Reclutamento www.inpa.gov.it entro il 13 luglio 2024.

Questa selezione si aggiunge alle due attualmente in corso per l'arruolamento di quattro istruttori amministrativi ed uno specialista in attività amministrative e contabili: l'adesione alle due procedure è stata molto elevata ed ha visto decine di diplomati e laureati candidarsi alle prove che si svolgeranno nei prossimi mesi.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dall'inserimento nell'ente di sempre nuove risorse umane, con 114 assunzioni a tempo indeterminato e oltre 40 assunzioni a tempo determinato nel corso dell'ultimo quinquennio.

Le assunzioni hanno toccato tutti i profili professionali: dirigente e funzionario tecnico ed amministrativo, avvocato, direttore sociale, assistente sociale, educatore in nidi d'Infanzia e coordinatore di servizi educativi, ispettore presso la Casa da Gioco, impiegato amministrativo, geometra, messo notificatore, operaio.

Una particolare attenzione è stata rivolta a garantire alla città la necessaria dotazione di agenti di Polizia municipale e locale, arginando gli effetti del turn-over del personale.

Tra le nuove forze a tempo indeterminato, oltre la metà aveva all'assunzione un'età inferiore ai 40 anni con una cospicua rappresentanza di motivati e qualificati ventenni.