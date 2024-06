Sanremo: importante novità per le società, rifatte le linee per basket e volley a Villa Citera (Foto)

I giovani che utilizzano la palestra di Villa Citera, in via Galilei a Sanremo, troveranno una bella novità in occasione della nuova stagione sportiva, che scatterà dopo la pausa estiva.

Il comune matuziano, infatti, ha eseguito una serie di importanti interventi richiesti dalle società sportive che la utilizzano, rifacendo tutte le linee utilizzate per le varie discipline.

La struttura, infatti, viene utilizzata per svolgere allenamenti e partite di basket e pallavolo. Con le nuove linee disegnate le attività potranno essere svolte decisamente meglio da tecnici ed atleti.