Giuseppe Privitera ancora presidente della Polisportiva Corpo e Movimento 1990 - Riviera Volley - Beach Volley Sanremo

Si è svolta ieri sera (martedì 25 giugno) l’assemblea ordinaria e straordinaria della Polisportiva Corpo e Movimento 1990 - Riviera Volley - Beach Volley Sanremo. All’appuntamento erano presenti 14 soci e, in qualità di invitato, il delegato allo sport del Coni imperia, l’avvocato Alessandro Zunino Lo stesso delegato Coni ha provveduto alla consegna, quale riconoscimento alla Polisportiva, della medaglia CONI per l'ottimo risultato ottenuto la stagione 2023 culminata con la storica promozione al campionato maschile di volley di serie B e per tutta l’attività svolta in provincia di Imperia.

Il rappresentante del Coni ha poi assegnato al giovane e promettente giocatore Fabio Brofiga (presente in sostituzione del capitano Gioele Gazzera assente per motivi di lavoro), l'Annuario Nazionale della pallavolo italiana all’interno del quale sono presenti foto, formazione e sponsor del Riviera Volley Sanremo. Sono poi seguite le elezioni del nuovo consiglio direttivo da oggi così composto:

Presidente Polisportiva Corpo e Movimento: Giuseppe Privitera;

Vice Presidente: Carlo Colombo (responsabile altri sport: arrampicata e ginnastica)

Segretaria: Alice Adamo Consiglieri: Fernando Guadagnoli e RoseMarie De Cesare.

Responsabile Sezione Pallavolo: Loredana Di Rienzo

La nuova figura di Safety Guardian sarà ricoperta dalla dottoressa Angela Privitera

Addetto Stampa e responsabile settore comunicazione: Damiano Di Giuseppe

Dirigenti pallavolo: Gabiele Artuso, Alberto Ausenda e Massimiliano Faraldi

Le nomina del Consiglio direttivo della Polisportiva Corpo e Movimento - Riviera Volley – Beach Volley Sanremo arriva a poche ore di distanza dalla conferma, da parte della famiglia di imprenditori imperiesi Amadeo della sponsorizzazione, anche per la prossima stagione, della squadra maschile di pallavolo reduce dallo sfortunato campionato Nazionale di serie B. La squadra continuerà a chiamarsi, dunque, Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo. L'assemblea straordinaria ha approvato il nuovo statuto in base alle nuove disposizioni di legge. La serata si è chiusa con una degustazioni di vini e prodotti tipici dell' azienda agricola Il Bey di Imperia.