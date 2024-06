A Ventimiglia il convegno sulle truffe telematiche a cura dell'Auser Aps

Si è svolto ieri, nella suggestiva cornice del chiostro di S. Agostino di Ventimiglia, il convegno organizzato dall’Auser Aps Ventimiglia sul fenomeno delle truffe telematiche.

Nel Salone Sant'Agostino dell’Abbazia, l’esperto informatico Yuri Frau della Frau Solutions, ha esposto in modo semplice ed efficace, gli aspetti e le metodologie di approccio delle truffe telematiche (Phishing, spear phishing, smishing, ecc.). Particolare rilievo è stato posto sulla tipologia di messaggi ingannevoli, che possono apparire anche come provenienti da call center ufficiali come Inps o Banche. E’ stato inoltre posto l’accento anche sull’aspetto delle truffe telefoniche ormai sofisticate grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il linguaggio utilizzato e gli esempi forniti, hanno catturato l’attenzione della platea che ha interagito nel dibattito ponendo domande puntuali e portando eventuali esperienze personali da condividere nell’esperienza di tutti.

Nonostante il tempo piovoso di questo strano mese di giugno 2024, la platea di oltre 40 persone, ha apprezzato notevolmente l’evento, conclusosi con un gradito aperitivo di ringraziamento ai partecipanti.

Il presidente Auser Aps Ventimiglia, Federico Bottigli, ha comunicato che le iniziative proseguiranno con un calendario di eventi che si inseriscono sempre nell’ottica di servizio e di benessere nella vita concreta delle fasce di popolazione anziana e fragile dell’Intemelio, in linea con il mandato sociale dell’Associazione Auser Aps Ventimiglia.