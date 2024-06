Sanremo, verso il ballottaggio: cittadini propensi a votare, ma c'è chi assicura di essere indeciso o deluso (Video)

Votare sì, votare no: votare non lo so. Una nuova, l’ennesima, rivisitazione della Terra dei cachi degli Elio e le storie tese ci aiuta a capire gli umori dei sanremaschi alla vigilia del voto di domani e lunedì, in occasione del ballottaggio tra Mager e Rolando. La maggior parte degli intervistati ha assicurato che si recherà alle urne, ma c’è chi assicura di non sapere se andrà a votare o che non andrà del tutto.

D’altronde i candidati lo hanno detto più volte: la forte astensione del primo turno (sono 20.487 i sanremesi che hanno deciso di non esprimere una preferenza, ndr) è stata una sconfitta a livello personale, visti gli sforzi, compiuti da tutti i protagonisti, durante la campagna elettorale. Quello che filtra dalle vie del centro è comunque una fotografia dell’Italia attuale: tanta confusione e poco interesse alla vita politica.

“Noi abbiamo cercato, in buona fede, di interessare la popolazione con diversi eventi. Il risultato è stato sconfortante. Perché? La sfiducia nella politica, nell’amministrazione? Evidentemente c’è qualcosa che non funziona”, aveva detto Alessandro Mager, candidato civico, durante il dibattito elettorale organizzato da Sanremonews e tenutosi al Bay. “Temo quindi che ci sarà una forte astensione anche al ballottaggio”.

Dello stesso avviso anche il candidato di centrodestra Gianni Rolando: “Non mi aspettavo un calo, ad essere onesto. Cosa fare? Noi continuiamo a fare appelli al voto, perché siamo tutti convinti che il prossimo sindaco debba essere rappresentato da più cittadini, anche se mi aspetto una ulteriore diminuzione. Le persone non credono più nella politica locale: c’è stato un distacco esagerato tra l’amministrazione e i cittadini. Per recuperarle bisognerà coinvolgerle”.