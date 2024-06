Sanremo: secondo progetto per il restyling di Villa Helios, Masu "Noi siamo pronti per la riqualificazione" (Video)

Villa Helios, atto secondo. Alessandro Masu, imprenditore e presidente della Sanremese ha confermato di avere un nuovo progetto per la riqualificazione della storica clinica matuziana.

Il primo progetto non è andato a buon fine, mentre il secondo è pronto per essere presentato, con una serie di altri servizi, tra cui oltre alla clinica anche un asilo nido, bar e ristorante per i giovani calciatori, abitazioni ed altro. “La mia volontà c’era – ha detto Masu – e c’è ancora, anche con la nuova Amministrazione, per riqualificare questa zona così degradata”.

L'iter ha avuto qualche intoppo perché il progetto non aveva ancora avuto il suo accreditamento: “Il nostro è un progetto che si integra perfettamente con i lavori degli spogliatoi e con i campi. Sicuramente i tempi li dettano Amministrazione e burocrazia, ma noi siamo pronti”.

Il secondo progetto e rivolto anche a ragazzi ed anziani, con una serie di servizi legati alla medicina e allo sport, insieme ad un centro studi per i giovani e anche una parafarmacia, con la volontà di migliorare viabilità e parcheggi.