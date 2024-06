Elezioni Sanremo: stasera lo 'scontro finale', alle 21 al 'Bay Club' il dibattito tra Rolando e Mager

“Ne abbiamo già fatti tanti di confronti e si sono sempre svolti in un clima di rispetto reciproco, anche perché non ho nessun problema con Gianni Rolando. E’ solo un problema di posizionamento politico e, questa sera discuteremo e dibatteremo volentieri”. Sono le parole di Alessandro Mager, che si augura di dibattere i temi in modo corretto: “Assolutamente si perché i temi, da qualsiasi punto vengono visti, condivisi o meno, sono stati sviluppati in modo corretto, in particolare per noi due. E stasera sarà cosi”.

Sulla stessa linea Gianni Rolando: “Innanzi tutto la correttezza, scesa un po’ da entrambe le parti. Noi siamo qui per rappresentare i cittadini e la città nella quale crediamo. Mi aspetto i temi e mi auguro che non si cada in errori di basso livello. Personalmente stimo come persona e professionista Alessandro Mager e credo che, la correttezza debba essere messa in campo questa sera e sempre, per il rispetto dei cittadini”.