Ventimiglia: sabato al Teatro Romano è 'Tempo di Svalutation': tutte le informazioni utili

Manca sempre meno all’apertura delle porte del Teatro Romano per assistere allo spettacolo “Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show”, che ritorna in provincia sabato 22 giugno alle ore 21.00 dopo due anni per iniziare il Tour del decennale. L’attesa è molta, tant’è che le prevendite sono state quasi del tutto esaurite e sono poco più di 50 i posti rimasti a Teatro per assistere allo spettacolo.

Il tributo ad Adriano Celentano capitanato da Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, vede sul palco una band live di 8 elementi, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari per due ore e mezza di musica, divertimento ed emozioni.

Vista l’affluenza, ecco alcuni consigli utili per assistere allo spettacolo:

- Per chi ancora non avesse acquistato i biglietti, può trovarli:

Online , cliccando qui: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tempo-di-svalutation-adriano-celentano-tribute-show-teatro-romano-913813399477

Presso la Gioielleria Isnardi di Ventimiglia, Via Cavour 22/c

Presso il Thun Store di Bordighera, Via Vittorio Emanuele II 138

- ATTENZIONE: per tutti coloro che parteciperanno allo spettacolo, lo staff consiglia di portare un cuscino da casa per potersi godere lo spettacolo con il miglior comfort possibile.

- I parcheggi utili per le macchine sono in Via Basso, dopo l’ospedale di Ventimiglia, o le vie limitrofe: Via Nervia e Via Lamboglia, compreso il parcheggio tra Via Lamboglia e Via Scavi Romani.

- L’apertura porte è prevista per le ore 20.30, si ricorda che il posto è UNICO e NON NUMERATO.