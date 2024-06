Motociclismo, l'imperiese Antonio Marzo terzo nel GP di Magione

Terzo posto per il motociclista imperiese Antonio Marzo al Gran Premio disputato sulla pista di Magione (Perugia) in Umbria. La prova era valida come terza tappa del Campionato Italiano Naked classe 1000. Il centauro, conosciuto per il suo ruolo di Presidente regionale di Confartigianato Trasporti, dopo i problemi registrati nelle precedenti prove, è così ora salito al quinto posto nella classifica generale.

“Le sensazioni erano buone e sono soddisfatto di questo terzo posto – ha commentato Marzo – Ora, dopo un inizio di Campionato condizionato da alcuni problemi, siamo pronti ad affrontare con determinazione i prossimi appuntamenti per risalire in classifica”.

Al termine del Campionato mancano ancora tre GP, di cui il prossimo sarà quello di Misano in programma a fine luglio, dove Antonio Marzo cercherà di guadagnare nuovamente posizioni nella classifica provvisoria del Campionato Italiano.