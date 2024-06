Elezioni Amministrative a Sanremo: banchetti e incontri in tutta la città per Rolando Sindaco

Due banchetti almeno ogni giorno e incontri in ogni realtà cittadina per il rush finale di Rolando Sindaco. Si parte questa mattina con la distribuzione dei programmi della coalizione e i volantini presso il Mercato annonario di piazza Eroi, dove intorno alle ore 11,30 arriverà anche Gianni Rolando per incontrare gli operatori.



Nel frattempo scatta sempre oggi l’organizzazione di tutti i banchetti per illustrare ai cittadini programmi e punti di forza di Rolando: si parte al mattino da San Martino e al pomeriggio si passa in via Escoffier angolo via Matteotti. I banchetti proseguiranno fino a venerdì anche in piazza Colombo, alla Foce, a San Siro, Poggio e Bussana.



Infine sono apparsi negli appositi spazi elettorali i nuovi maxi-manifesti di Rolando con lo slogan “Gianni, il tuo amico Sindaco”.