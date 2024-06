Si conclude il campionato under 13 della Softball School di Sanremo

Doppio incontro domenica scorsa in trasferta per le giovani ragazze U13 della Softball School di Sanremo.

E’ giunto al termine lo scorso weekend il campionato U13 di softball che ha visto scendere in campo il futuro del softball matuziano con le giovanissime atlete (quasi tutte alla primissima esperienza in campionato) che hanno avuto la possibilità di cimentarsi nel campionato promozionale ligure.

Tutte hanno avuto la possibilità di fare esperienza giocando in tutti i ruoli, ma soprattutto abbiamo visto ben 5 ragazzine salire sulla pedana di lancio per provare questo difficile ruolo e creare le basi per allenamenti proficui. Ottima quindi la prestazione di tutte le ragazze presenti sia in attacco che in difesa.

Sono scese in campo: Bulat Daria, Caputo Cecilia, Gallo Anna, La Piana Meseret, Manzone Carlotta, Musizzano Rebecca, Profetto Emma, Righetto Arianna, Simonetti Valeria, Troiso Elena.