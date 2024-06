Ottimi risultati per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori al 'Torneo delle Palme' di Loano (Foto)

Interessante, in termini di presenze e risultati, la partecipazione della Ginnastica Riviera dei Fiori alla terza edizione del ‘Torneo delle Palme’ a Loano.

Tre giorni di gare, dal 31 maggio al 2 giugno, che hanno visto la presenza di prestigiose società del Nord Italia. Il torneo, dedicato alla ginnastica ritmica individuale e di squadra, prevedeva classifiche nei vari livelli e fasce di età sulla base dei programmi tecnici silver e gold della FederGinnastica.

Nel silver B, bene le esecuzioni delle ginnaste ponentine scese in pedana con Gioia Janko, oro al cerchio e sesta assoluta nelle allieve e un bronzo alla palla per Carlotta Sica nelle allieve ¾. Bene anche Letizia Fonte, quinta alla palla e settima al corpo libero. Nelle junior oro alla fune per Sofia Romeo e argento per Asia Pegoraro.

Nel livello silver C Giorgia Condurso e Anna Lo Re hanno ottenuto il terzo posto (con lo stesso punteggio) nella classifica assoluta con Giorgia bronzo alla palla e Anna argento al cerchio e bronzo al corpo libero. Beatrice Di Bernardo si classifica al primo posto al cerchio e seconda alle clavette, mentre i podi delle allieve ‘rivierine’ si completano col bronzo al cerchio di Beatrice Solonari, Linda Carangelo bronzo al cerchio, quarta alla palla e Noemi Romeo quinta sia alla palla che al corpo libero.

Nel silver D oro alla fune e quarto posto al nastro per la senior Giorgia Trosso, bronzo alla fune per Laura Garibaldi, quarta nello stesso attrezzo Sofia Guglielmino, ottavo posto per Isabella Amelio e decima Alice Iaria. Nel livello LE, il più ‘complicato’ per le richieste tecniche, benissimo le esperte e agguerrite senior, con oro nell’assoluta, al cerchio e alla palla per Giulia Carrera e bronzo al cerchio per Alice Frascarelli. Altro ottimo doppio oro nelle junior a cerchio e nastro per Giada Caridi in una delle gare più combattute con un alto numero di partecipanti, bene anche Alessia Cirone prima alla fune, e le compagne Marie Panizzi ed Esmeralda Caporusso. Per le prove gold, l’unica ginnasta in gara nella categoria junior, è stata Sofia Pugachev, classificatasi all’8 posto alla palla e all’11° alle clavette.

Questo impegno conclude la prima parte della stagione che ha visto il sodalizio matuziano protagonista in numerose gare. Il direttivo societario ed il DT Alice Frascarelli hanno ringraziato lo staff tecnico societario della sezione ritmica con: Monia Stabile, Daniela Breggion, Lorenza Frascarelli, Ilaria Cavicchia, Vittoria Arieta, Arianna Twiss, Jessica Rinaldi e Andrea Vittoria Rosso per l’ottimo lavoro svolto con passione e capacità.

Dopo alcune settimane di riposo, gli allenamenti riprenderanno con una estate piena di progetti. Le ginnaste saranno impegnate nell’aumentare le difficoltà tecniche al corpo libero e agli attrezzi e nel costruire i nuovi esercizi per un autunno che le vedrà competere in vari appuntamenti del calendario Federale FGI.

La Ginnastica Riviera dei Fiori ha programmato un importante evento a fine agosto con l’organizzazione della prima edizione del ‘Sanremo Gym Festival Ritmica’ al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo. Oltre agli allenamenti delle 4 sezioni olimpiche (artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino elastico), durante l’estate verrà proposta una attività aperta a tutti e, in collaborazione con la ‘Polisportiva dei Fiori 2.3’, per 5 settimane, dal 24 giugno al 26 luglio, il prestigioso centro estivo multisport ‘Educamp Coni 2024’ in convenzione col Coni Regionale ed il patrocinio della Regione Liguria ed i Comuni di Sanremo, Taggia e Santo Stefano al Mare.