Esposizione di artisti locali, in via Maonaira torna "Vallecrosi'ART" (Foto)

Torna l'esposizione di arti figurative di artisti locali a Vallecrosia. Verrà allestita in via Maonaira sabato prossimo, il 15 giugno, dalle 15.30.

"Vallecrosi'ART", che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia, nasce da un'idea condivisa con gli artisti Barbara Trapani e Alberto Bomba. "Dopo il successo del primo appuntamento, andato in scena l'11 maggio scorso, torna in via Maonaira l'esposizione di vari artisti" - dice l'assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri che ha contribuito all'organizzazione dell'evento - "Seguiranno altri tre appuntamenti, ogni mese, fino a settembre".

Con l'arrivo della bella stagione opere di vari artisti, soprattutto locali, saranno, perciò, esposte in via Maonaira ogni mese per far conoscere e ammirare l'arte.