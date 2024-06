Sicurezza della ex Statale 20 tra Ventimiglia e Airole, l’assessore regionale Giampedrone: “Cinque interventi in corso e altri 18 dal 2018 al 2023”

La fragilità del territorio ponentino è sempre argomento all’ordine del giorno e, soprattutto dopo la tempesta ‘Alex’ del 2020, ogni pioggia più abbondante del consueto genera preoccupazione dal mare all’entroterra. Dopo le ondate di maltempo le strade presentano il conto e non fa eccezione la ex Statale 20 che per diversi mesi ha presentato criticità per chi ogni giorno la deve percorrere.

L’argomento è arrivato sul tavolo dell’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, per voce del consigliere ventimigliese Enrico Ioculano (PD - Articolo Uno) che ha chiesto delucidazioni proprio in merito alle condizioni di sicurezza della strada tra Ventimiglia e Airole.

“È un tema che parte da alcuni interventi emergenziali sul territorio - ha risposto Giampedrone in consiglio regionale - Anas non ha più competenza in merito a quel tratto di strada, ma ha avviato interventi importanti: 18 dal 2018 al 2023 per circa 26 milioni di euro. Sono in corso quattro interventi per un valore di 3,5 milioni e un altro per circa 400 mila euro. Per il sedime della ex statale, tornata nella competenza del Comune di Airole, l’amministrazione comunale ha presentato in Regione una richiesta di finanziamento per via Matteotti e via Nazionale per 180 mila euro, domanda che è stata ritenuta ammissibile ed è corredata da un progetto esecutivo”.



“Parliamo di interventi ordinari - ha aggiunto Giampedrone - non c’entra nulla l’emergenza su dotazioni economiche su cui Airole ha goduto di diverse migliaia di euro per interventi prioritari rispetto a questo. In quest’aula abbiamo discusso più volte anche del contributo arrivato da Monaco per 150 mila euro che sono serviti anche a finanziare questa progettualità ora inserita nel progetto esecutivo che ha caratteri di finanziabilità da parte di Regione extra emergenza perché siamo in fase ordinaria”.