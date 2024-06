Calcio: alla Sanremese arriva il centrocampista offensivo Tommaso Rimondo

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista offensivo Tommaso Rimondo che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione 2024/25.



Nato il 16 febbraio 2004, Rimondo è un esterno offensivo mancino che può giocare da quinto a sinistra nel 352 o anche da seconda punta più avanti. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, quest'anno, per la prima volta tra i grandi, ha militato nel Ligorna in D ed ha totalizzato 26 presenze ed 1 gol.



"Per un ligure come me arrivare a Sanremo è solo motivo di orgoglio - afferma Tommaso Rimondo - ringrazio la società che ha deciso di puntare su di me e in particolare il mister e il direttore sportivo Marcello Panuccio che mi hanno cercato subito dopo la fine del campionato. Sono cresciuto nel Genoa e al Ligorna quest'anno sono stato sempre utilizzato da quinto a sinistra nel 352. Di sicuro è il ruolo che preferisco perché gioco a tutta fascia, quello che mi riesce meglio sono i cross e i dribbling. Nel Genoa ho giocato anche in attacco, da trequartista o più indietro da mezzala. Mi metto a disposizione del tecnico e dei compagni, speriamo di disputare un campionato importante e di essere protagonisti fin dall'inizio della nuova stagione".